Диверсия на Северном потоке — в Польше арестовали подозреваемого украинца

В Польше арестовали украинца, которого подозревают в причастности к подводным взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в 2022 году. После задержания его передали в окружную прокуратуру в Варшаве.
Об этом сообщает RMF FM.
Как стало известно, мужчина по имени Владимир З. был задержан полицейскими в городе Прушков в центральной части Польши. В настоящее время задержанный находится под арестом на основании европейского ордера, выданного немецкими властями.
Адвокат задержанного, Тимотеуш Папроцкий, заявил, что защита будет оспаривать передачу Владимира З. в Германию, утверждая, что выполнение европейского ордера недопустимо из-за войны России в Украине.
Этот арест является вторым случаем задержания гражданина Украины в связи со взрывами на "Северном потоке" — в прошлом месяце подобный арест был осуществлен в Италии.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке-2"
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года, в результате чего оба газопровода получили серьезные повреждения — из четырех ниток были разрушены три. "Северные потоки" строились для поставок российского газа в Западную Европу и восстановлению магистраль не подлежит. Расследование, проведенное Швецией, Данией и Германией, подтвердило факт подрыва, однако виновных до сих пор устанавливают.
Россия участия в расследовании не принимала и обвиняет США и их союзников в причастности. В свою очередь, западные СМИ освещали версии об участии людей, связанных с украинскими спецслужбами, однако Киев отрицает любую организацию диверсии.
В немецкой прокуратуре отмечают, что взрывы стали серьезной атакой на энергетическую инфраструктуру страны, независимо от политических мотивов исполнителей.
В этом году газопроводы "Северный поток" попали под санкции ЕС, поскольку страны Евросоюза признали их потенциальным инструментом давления Москвы на Европу.
Напомним, что суд Италии разрешил экстрадировать в Германию украинца, которого также подозревают в диверсии на "Северном потоке".
Ранее во время допроса задержанный заявил о своей непричастности к подрыву.
