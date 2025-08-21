Відео
Головна Новини дня Справа "Північного потоку" — Італія арештувала українця

Справа "Північного потоку" — Італія арештувала українця

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 16:05
Італія затримала українця у справі "Північного потоку"
Вибух "Північного потоку. Фото: FAZ

Італійська поліція за європейським ордером затримала громадянина України, якого німецькі слідчі пов’язують із диверсією на газопроводах "Північний потік". За даними слідства, він перебував на яхті "Андромеда" та виконував координаційну роль.

Про це повідомляє Spiegel.

Читайте також:

Затримання та версія німецького слідства

За версією ФРН, підозрюваний був на борту орендованої вітрильної яхти "Андромеда", яку використовували учасники операції, і координував їхні дії, не беручи участі у зануреннях. Найближчим кроком може стати екстрадиція до Німеччини, однак конкретні строки не визначені.

"Громадянин України Сергій К. був заарештований італійською поліцією вчора ввечері на підставі європейського ордера", — пише Spiegel.

Торік німецька прокуратура видала ордер на арешт одного з імовірних водолазів, але розшукуваний залишив Польщу й виїхав в Україну; медіа стверджують, що польська влада заздалегідь попередила Київ. Газопроводи "Північний потік 1" і "Північний потік 2", що вели російський газ до Німеччини дном Балтійського моря, були підірвані у вересні 2022 року.

Нагадаємо, що у 2025 році в багатоквартирних будинках спільної власності необхідно провести технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж

Раніше ми також інформували, що у ніч проти 6 серпня Росія завдала удару по компресорній станції Оператора ГТС України в Одеській області, поблизу українсько-румунського кордону. 

Північний потік – 2 Італія газопровід газопостачання диверсія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
