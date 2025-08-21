Италия задержала украинца по делу "Северного потока"

Взрыв "Северного потока". Фото: FAZ

Итальянская полиция по европейскому ордеру задержала гражданина Украины, которого немецкие следователи связывают с диверсией на газопроводах "Северный поток". По данным следствия, он находился на яхте "Андромеда" и выполнял координационную роль.

Об этом сообщает Spiegel.

Реклама

Читайте также:

Задержание и версия немецкого следствия

По версии ФРГ, подозреваемый был на борту арендованной парусной яхты "Андромеда", которую использовали участники операции, и координировал их действия, не участвуя в погружениях. Ближайшим шагом может стать экстрадиция в Германию, однако конкретные сроки не определены.

"Гражданин Украины Сергей К. был арестован итальянской полицией вчера вечером на основании европейского ордера", — пишет Spiegel.

В прошлом году немецкая прокуратура выдала ордер на арест одного из предполагаемых водолазов, но разыскиваемый покинул Польшу и выехал в Украину; медиа утверждают, что польские власти заранее предупредили Киев. Газопроводы "Северный поток 1" и "Северный поток 2", которые вели российский газ в Германию по дну Балтийского моря, были взорваны в сентябре 2022 года.

Напомним, что в 2025 году в многоквартирных домах общей собственности необходимо провести техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 6 августа Россия нанесла удар по компрессорной станции Оператора ГТС Украины в Одесской области, вблизи украинско-румынской границы.