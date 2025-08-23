Задержанный в Италии украинец заявил, что не причастен к взрыву на газопроводе Северный поток 2

Место взрыва на газопроводе Nord Stream 2. Фото: Reuters

В Италии состоялось предварительное заседание по избранию меры пресечения гражданину Украины, которого немецкая прокуратура подозревает в координации акта диверсии на газопроводе "Северный поток 2" в сентябре 2022 года. Судья апелляционного суда Болоньи подтвердил содержание задержанного под стражей до 3 сентября.

Об этом информирует немецкое издание Bild.

Что заявил подозреваемый украинец

Во время судебного заседания задержанный отверг свою причастность к происшествию, утверждая, что находился в Украине во время взрывов. Задержанный, который не владеет итальянским языком, но свободно разговаривает на английском, получает юридическую помощь от адвоката из Римини, сообщает Bild.

Согласно данным немецкой прокуратуры, задержанный украинец был одним из координаторов группы, которая разместила взрывные устройства на газопроводах вблизи острова Борнхольм в сентябре 2022 года.

Отмечается, что следующее слушание назначено на 3 сентября, когда должен решаться вопрос о его экстрадиции в Германию.

Напомним, Италия по европейскому ордеру задержала украинца, которого немецкие следователи связывают со взрывом на "Северном потоке". По данным следствия, он находился на яхте "Андромеда" и выполнял координационную роль.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что сначала именно он "взорвал" газопровод "Северный поток", поскольку не позволил его строить.