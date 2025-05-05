За словами Трампа, він не дозволив будувати Північний потік, а ось при Байдені росіяни його побудували

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США на сьогоднішній зустрічі з журналістами висловився щодо вибуху на російських газопроводах "Північний потік". Також голова Білого дому заявив про свої сильні позиції у перемовинах з РФ через ціни на нафту.

Про це повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

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Хто ж підірвав підводні російські газопроводи

За словами Трампа, він, взагалі-то, був першим, хто "підірвав" один з них, адже за своє минуле президентство не дозволив будівництво.

"А потім прийшов Байден і він дозволив його збудувати... Ну, взагалі-то, це дуже цікаво..." — сказав Трамп.

Президент США на питання журналіста прямо не відповів, хто ж дійсно фізично підірвав "Північні потоки" РФ. Трамп зазначив, що багато хто знає, хто їх підірвав.

Щоб відійти від незручного питання, Дональд Трамп почав обмірковувати ціни на нафту. Він зазначив, що через їхнє зниження у США зараз в переговорах з Росією сильна позиція.

"Зараз ціна на нафту подешевшала, тому я думаю, що ми в дуже хорошій позиції щодо врегулювання (війни в Україні, ред.)", — зазначив президент США.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість зняття санкцій з російського газопроводу "Північний потік-2". Це може стати радикальною зміною в енергетичній політиці США, яку раніше започаткував сам Трамп.

Нагадаємо, 12 квітня Дональд Трамп продовжив термін дії санкцій проти Росії іще на рік.