По словам Трампа, он не разрешил строить Северный поток, а вот при Байдене россияне его построили

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США на сегодняшней встрече с журналистами высказался относительно взрыва на российских газопроводах "Северный поток". Также глава Белого дома заявил о своих сильных позициях в переговорах с РФ из-за цен на нефть.

Об этом сообщает Telegram-канал Donald Trump українською языке.

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По словам Трампа, он, вообще-то, был первым, кто "взорвал" один из них, ведь за свое прошлое президентство не разрешил строительство.

"А потом пришел Байден, и он разрешил его построить... Ну, вообще-то, это очень интересно..." — сказал Трамп.

Президент США на вопрос журналиста прямо не ответил, кто же действительно физически взорвал "Северные потоки" РФ. Трамп отметил, что многие знают, кто их взорвал.

Чтобы отойти от неудобного вопроса, Дональд Трамп начал обдумывать цены на нефть. Он отметил, что из-за их снижения у США сейчас в переговорах с Россией сильная позиция.

"Сейчас цена на нефть подешевела, поэтому я думаю, что мы в очень хорошей позиции по урегулированию (войны в Украине, ред.)", — отметил президент США.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность снятия санкций с российского газопровода "Северный поток-2". Это может стать радикальным изменением в энергетической политике США, которую ранее начал сам Трамп.

Напомним, 12 апреля Дональд Трамп продлил срок действия санкций против России еще на год.