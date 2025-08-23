Відео
Головна Новини дня Cуд допитав українця у справі підриву Nord Stream — що він заявив

Cуд допитав українця у справі підриву Nord Stream — що він заявив

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 04:29
Затриманий в Італії українець заявив, що не причасний до вибуху на газопроводі Північний потік 2
Місце вибуху на газопроводі Nord Stream 2. Фото: Reuters

В Італії відбулось попереднє засідання щодо обрання запобіжного заходу  громадянину України, якого німецька прокуратура підозрює в координації акту диверсії на газопроводі "Північний потік 2" у вересні 2022 року. Суддя апеляційного суду Болоньї підтвердив утримання затриманого під вартою до 3 вересня.

Про це інформує німецьке видання Bild.

Читайте також:

Що заявив підозрюваний українець

Під час судового засідання затриманий відкинув свою причетність до події, стверджуючи, що перебував в Україні під час вибухів. Затриманий, який не володіє італійською мовою, але вільно розмовляє англійською, отримує юридичну допомогу від адвоката з Ріміні, повідомляє Bild.

Згідно з даними німецької прокуратури, затриманий українець був одним із координаторів групи, яка розмістила вибухові пристрої на газопроводах поблизу острова Борнхольм у вересні 2022 року.

Зазначається, що наступне слухання призначено на 3 вересня, коли має вирішуватися питання про його екстрадицію до Німеччини.

Нагадаємо, Італія за європейським ордером затримала українця, якого німецькі слідчі пов’язують із вибухом на "Північному потоці". За даними слідства, він перебував на яхті "Андромеда" та виконував координаційну роль.

Раніше лідер США Дональд Трамп заявив, що спочатку саме він "підірвав" газопровід "Північний потік", оскільки не дозволив його будувати.

Північний потік – 2 Німеччина суд Італія вибух диверсія
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
