Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Подрыв "СП" — Италия экстрадирует подозреваемого украинца в ФРГ

Подрыв "СП" — Италия экстрадирует подозреваемого украинца в ФРГ

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 16:53
Подрыв Северного потока — подозреваемого украинца экстрадируют в Германию
Газопровод "Северный поток-2". Фото: росСМИ

Суд в Италии разрешили экстрадировать в Германию украинца, которого подозревают в диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Инциденты произошли в сентябре 2022 года. 

Об этом сообщает Reuters 16 сентября.

Реклама
Читайте также:

Экстрадиция подозреваемого украинца в подрыве "Северного потока"

Издание пишет, что пока дата экстрадиции еще не определена. Однако известно, что подозреваемый намерен подать апелляцию, до рассмотрения которой останется под стражей в Италии.

Известно, что в судебных документах подозреваемый фигурирует под названием Сергей К. Его задержали в прошлом месяце вблизи итальянского города Римини.

Он стал первым арестованным по делу о подрыве "Северных потоков". Он получил ряд обвинений, в частности, по статье о теракте. Сам украинец своей вины в суде не признал.

Напомним, недавно СМИ показали украинца, которого задержали по делу Северного потока. По версии следователей, виновным является 49-летний бывший украинский капитан с опытом работы в СБУ.

В Германии сообщили, что во время задержания подозреваемый был на борту арендованной парусной яхты "Андромеда", которую использовали участники операции, а также координировал их действия.

Северный поток – 2 суд Италия взрыв экстрадиция
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации