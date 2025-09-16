Подрыв Северного потока — подозреваемого украинца экстрадируют в Германию

Газопровод "Северный поток-2". Фото: росСМИ

Суд в Италии разрешили экстрадировать в Германию украинца, которого подозревают в диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Инциденты произошли в сентябре 2022 года.

Об этом сообщает Reuters 16 сентября.

Экстрадиция подозреваемого украинца в подрыве "Северного потока"

Издание пишет, что пока дата экстрадиции еще не определена. Однако известно, что подозреваемый намерен подать апелляцию, до рассмотрения которой останется под стражей в Италии.

Известно, что в судебных документах подозреваемый фигурирует под названием Сергей К. Его задержали в прошлом месяце вблизи итальянского города Римини.

Он стал первым арестованным по делу о подрыве "Северных потоков". Он получил ряд обвинений, в частности, по статье о теракте. Сам украинец своей вины в суде не признал.

Напомним, недавно СМИ показали украинца, которого задержали по делу Северного потока. По версии следователей, виновным является 49-летний бывший украинский капитан с опытом работы в СБУ.

В Германии сообщили, что во время задержания подозреваемый был на борту арендованной парусной яхты "Андромеда", которую использовали участники операции, а также координировал их действия.