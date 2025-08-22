Видео
Главная Новости дня СМИ показали украинца, задержанного по делу Северного потока

СМИ показали украинца, задержанного по делу Северного потока

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 12:32
Подрыв Северного потока — СМИ показали задержанного Сергея Кузнецова
"Северный Поток". Фото: Danish Defence Command/Handout via REUTERS

В ночь на 26 сентября 2022 года были разрушены взрывами три из четырех ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. По версии следователей, виновным является 49-летний бывший украинский капитан с опытом работы в Службе безопасности Украины Сергей Кузнецов.

Об этом сообщает Open Online в пятницу, 22 августа.

Читайте также:

Подрыв "Северного потока"

СМИ пишут, что задержанный не был обычным солдатом, а агентом, который должен был координировать подрыв. План имел кодовое название: Операция "Диаметр".

В состав группы входили семь человек — Кузнецов, несколько его собратьев и четверо гражданских водолазов. Их задача была установить взрывчатку на глубине 70-80 метров под одним из самых защищенных объектов инфраструктуры Европы.

Во время погружений ночью удалось заложить по меньшей мере четыре взрывных устройства, каждое весом от 14 до 27 килограммов.

"Россия и Европа потеряли свой основной газопровод, инфраструктуру стоимостью 20 миллиардов долларов, которая в 2021 году транспортировала примерно половину годовых потребностей Германии в природном газе", — говорится в материале.

Задержание Кузнецова

Известно, что 20 августа Кузнецова арестовали в бунгало в курортном поселке Италии. Он проживал там с женой и двумя детьми.

Сергій Кузнєцов
Задержанный Сергей Кузнецов. Фото: open.online

Задержание произошло на основании международного ордера, выданного Федеральным судом Германии по обвинению в "неконституционном саботаже". Арест прошел без сопротивления.

Кузнецову может грозить до 15 лет заключения. Сейчас он находится в ожидании начала процедуры экстрадиции.

Напомним, в Германии сообщили, что подозреваемый был на борту арендованной парусной яхты "Андромеда", которую использовали участники операции, а также координировал их действия.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что сначала именно он "подорвал" газопровод "Северный поток", поскольку не позволил его строить.

Северный поток – 2 украинцы взрыв Балтийское море задержание
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
