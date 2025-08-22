Відео
Головна Новини дня ЗМІ показали українця, якого затримали у справі Північного потоку

ЗМІ показали українця, якого затримали у справі Північного потоку

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 12:32
Підрив Північного потоку — ЗМІ показали затриманого Сергія Кузнєцова
"Північний Потік". Фото: Danish Defence Command/Handout via REUTERS

У ніч на 26 вересня 2022 року було зруйновано вибухами три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. За версією слідчих, винним є 49-річний колишній український капітан з досвідом роботи в Службі безпеки України Сергій Кузнєцов.

Про це повідомляє Open Online у пʼятницю, 22 серпня.

Читайте також:

Підрив "Північного потоку"

ЗМІ пишуть, що затриманий не був звичайним солдатом, а агентом, який мав координувати підрив. План мав кодову назву: Операція "Діаметр".

До складу групи входили семеро людей — Кузнєцов, кілька його побратимів та четверо цивільних водолазів. Їхнє завдання було встановити вибухівку на глибині 70–80 метрів під одним із найбільш захищених об’єктів інфраструктури Європи.

Під час занурень вночі вдалося закласти щонайменше чотири вибухові пристрої, кожен вагою від 14 до 27 кілограмів.

"Росія та Європа втратили свій основний газопровід, інфраструктуру вартістю 20 мільярдів доларів, яка у 2021 році транспортувала приблизно половину річних потреб Німеччини в природному газі", — йдеться у матеріалі.

Затримання Кузнєцова

Відомо, що 20 серпня Кузнєцова заарештували в бунгало в курортному селищі Італії. Він проживав там з дружиною та двома дітьми.

Сергій Кузнєцов
Затриманий Сергій Кузнєцов. Фото: open.online

Затримання відбулося на підставі міжнародного ордера, виданого Федеральним судом Німеччини за звинуваченням у "неконституційному саботажі". Арешт пройшов без опору.

Кузнєцову може загрожувати до 15 років увʼязнення. Наразі він перебуває в очікуванні початку процедури екстрадиції.

Нагадаємо, у Німеччині повідомили, що підозрюваний був на борту орендованої вітрильної яхти "Андромеда", яку використовували учасники операції, а також координував їхні дії.

Раніше лідер США Дональд Трамп заявив, що спочатку саме він "підірвав" газопровід "Північний потік", оскільки не дозволив його будувати.

Північний потік – 2 українці вибух Балтійське море затримання
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
