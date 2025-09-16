Підрив Північного потоку — підозрюваного українця екстрадують до Німеччини

Газопровід "Північний потік-2". Фото: росЗМІ

Суд в Італії дозволи екстрадувати до Німеччини українця, якого підозрюють у диверсіях на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2". Інциденти трапилися у вересні 2022 року.

Про це повідомляє Reuters 16 вересня.

Видання пише, що наразі дата екстрадиції ще не визначена. Однак відомо, що підозрюваний має намір подати апеляцію, до розгляду якої залишиться під вартою в Італії.

Відомо, що в судових документах підозрюваний фігурує під іменем Сергій К. Його затримали минулого місяця поблизу італійського міста Ріміні.

Він став першим заарештованим у справі про підрив "Північних потоків". Він отримав низку звинувачень, зокрема, за статтею про теракт. Сам українець своєї провини у суді не визнав.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ показали українця, якого затримали у справі Північного потоку. За версією слідчих, винним є 49-річний колишній український капітан з досвідом роботи в СБУ.

У Німеччині повідомили, що під час затримання підозрюваний був на борту орендованої вітрильної яхти "Андромеда", яку використовували учасники операції, а також координував їхні дії.