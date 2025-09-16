Відео
Підрив "ПП" — Італія екстрадує підозрюваного українця до ФРН

Підрив "ПП" — Італія екстрадує підозрюваного українця до ФРН

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 16:53
Підрив Північного потоку — підозрюваного українця екстрадують до Німеччини
Газопровід "Північний потік-2". Фото: росЗМІ

Суд в Італії дозволи екстрадувати до Німеччини українця, якого підозрюють у диверсіях на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2". Інциденти трапилися у вересні 2022 року. 

Про це повідомляє Reuters 16 вересня. 

Читайте також:

Екстрадиція підозрюваного українця у підриві "Північного потоку"

Видання пише, що наразі дата екстрадиції ще не визначена. Однак відомо, що підозрюваний має намір подати апеляцію, до розгляду якої залишиться під вартою в Італії. 

Відомо, що в судових документах підозрюваний фігурує під іменем Сергій К. Його затримали минулого місяця поблизу італійського міста Ріміні. 

Він став першим заарештованим у справі про підрив "Північних потоків". Він отримав низку звинувачень, зокрема, за статтею про теракт. Сам українець своєї провини у суді не визнав. 

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ показали українця, якого затримали у справі Північного потоку. За версією слідчих, винним є 49-річний колишній український капітан з досвідом роботи в СБУ.

У Німеччині повідомили, що під час затримання підозрюваний був на борту орендованої вітрильної яхти "Андромеда", яку використовували учасники операції, а також координував їхні дії.

Північний потік – 2 суд Італія вибух екстрадиція
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
