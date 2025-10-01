Видео
Главная Новости дня Суд в Варшаве арестовал украинца по делу о "Северном потоке"

Суд в Варшаве арестовал украинца по делу о "Северном потоке"

Ua en ru
Дата публикации 1 октября 2025 17:24
Суд в Варшаве арестовал украинца по делу "Северного потока"
Арестованный украинец. Фото: Getty Images.

В Польше арестовали украинца, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводе "Северный поток-2". Суд принял решение о его содержании под стражей до рассмотрения дела о возможной экстрадиции в Германию.

Об этом сообщило Польское радио в среду, 1 октября.

Читайте также:

Арест в Варшаве

Украинский дайвер Владимир Журавлев был задержан в польском городе Прушкув по ордеру, который выдала немецкая прокуратура. Окружная прокуратура Варшавы обратилась в местный суд с ходатайством взять Владимира под стражу на семь дней, чтобы начать процедуру его экстрадиции в Германию. Его подозревают в повреждении газопровода "Северный поток" осенью 2022 года. Суд постановил, что он будет оставаться под стражей, пока продолжается процедура рассмотрения дела.

"После получения документации будут приняты дальнейшие действия, в частности прокуратура подготовит запрос на экстрадицию этого человека немецкой стороне в соответствии с Европейским арбитражным распоряжением", — сообщил представитель окружной прокуратуры в Варшаве, прокурор Петр Антони Скиба.

Мужчину разыскивают по Европейскому ордеру на арест, выданному Федеральным судом в Карлсруэ, где его подозревают в конституционном саботаже, повреждении имущества и разрушении газопровода "Северный поток-2".

В среду Окружной суд Варшавы рассмотрел дело и согласился с доводами прокуратуры, приняв решение об аресте. Дальнейшее решение об экстрадиции в Германию будет принято после изучения всей документации, и на это у суда есть до 100 дней.

Напомним, что в августе в Италии состоялось предварительное заседание по делу украинца, которого немецкая прокуратура подозревает в координации диверсии на "Северном потоке-2".

Ранее мы также информировали, что итальянский суд разрешил экстрадировать в Германию гражданина Украины, которого подозревают в диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
