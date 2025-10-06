Видео
Главная Новости дня Дело подрыва "Северных потоков" — что решил суд про украинца

Дело подрыва "Северных потоков" — что решил суд про украинца

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 18:54
Суд в Варшаве продлил арест украинцу, подозреваемому в подрыве "Северных потоков"
Украинец задержан по делу "Северных потоков". Фото: Reuters

В Польше продлили срок содержания под стражей украинского водолаза, которого разыскивает Германия по делу о взрывах на газопроводе "Северный поток". Суд в Варшаве принял решение, что Владимир З. будет оставаться под стражей еще 40 дней, пока решается вопрос о его возможной экстрадиции в Германию.

Об этом пишет издание Reuters.

Читайте также:

Дело подрыва "Северных потоков"

Владимира задержали под Варшавой в прошлый вторник, и сначала суд постановил держать его под стражей семь дней. Однако в понедельник адвокат мужчины Тимотеуш Папроцкий сообщил журналистам, что ходатайство прокурора о 100-дневном содержании отклонили, оставив 40 дней. Он также подчеркнул, что его клиент не признает себя виновным и утверждает, что не совершал преступления.

В Германии водолаза подозревают в заговоре с целью совершения взрывного нападения и "антиконституционном саботаже".

По данным прокуратуры, он входил в группу людей, которые якобы арендовали парусную яхту и заложили взрывчатку на газопроводах из России в Германию вблизи датского острова Борнхольм в сентябре 2022 года.

Напомним, что 1 октября в Польше арестовали украинца, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводе "Северный поток-2".

А в августе в Италии состоялось предварительное заседание по делу украинца, которого немецкая прокуратура подозревает в координации диверсии на "Северном потоке-2".

Северный поток – 2 Польша Германия суд украинцы
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
