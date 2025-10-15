Візит Сійярто до Москви — в ЄС незадоволені

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Єврокомісія незадоволена візитом міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Москви. Там вважають, що він дає неправильні сигнали з боку члена ЄС російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час брифінгу 15 жовтня.

Реакція Єврокомісії на візит Сійярто до Москви

Гіппер сказала, що будь-які двосторонні контакти держав-членів ЄС повинні поважати позицію та політику Євросоюзу. Особливо це стосується Росії, коли ЄС звів з нею відносини до мінімуму.

"Звичайно, перебування в Москві зараз — це не найкращий сигнал для Путіна, тому що час і контекст мають значення. ЄС постійно працює над антиросійськими санкціями і посиленням підтримки України", — наголосила речниця Єврокомісії.

Що передувало

Зазначимо, Петер Сійярто відвідав форум "Російський енергетичний тиждень" у Москві. Там він заявив, що Угорщина нібито постраждає, якщо її відключать від російських енергоносіїв.

"Нас ніколи не підводила Росія. Постачання завжди надходили... Контракти завжди дотримувалися. І моє питання лише в тому, чому ми повинні розірвати ці відносини", — сказав Сійярто.

Водночас Reuters звернуло увагу, що заява угорського міністра в Москві прозвучала в той час, як відбувалось засідання міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Видання пише, що присутність Сійярто в Москві підкреслила розбіжності Угорщини з іншими членами Альянсу щодо Росії.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, що лише Угорщина залишається єдиною країною, яка чинить опір вступу України до ЄС.

Водночас Дональд Трамп назвав Орбана "фантастичним лідером". Він запевнив його у повній підтримці.