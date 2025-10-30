Видео
Сибига прокомментировал идею Орбана об антиукраинском союзе

Сибига прокомментировал идею Орбана об антиукраинском союзе

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 13:11
обновлено: 14:26
Сибига прокомментировал попытки Венгрии создать блок против Украины
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новости.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал инициативу Венгрии по созданию в рамках Европейского Союза так называемого "антиукраинского блока" совместно с Чехией и Словакией.

Об этом Сибига заявил на брифинге, передает Новини.LIVE.

По словам главы МИД, любое объединение, направленное против Украины, фактически означает пророссийский и антиевропейский альянс, который противоречит ценностям ЕС.

"Считаю, что любой антиукраинский альянс означает пророссийский альянс. Это означает антиевропейский альянс, и это альянс возможных стран против самих себя. На сегодня только Венгрия выступает как страна, которая блокирует по тем или иным соображениям, злоупотребляя своим статусом, путь Украины к членству в Европейском Союзе", — заявил Андрей Сибига.

Министр подчеркнул, что сейчас только Венгрия злоупотребляет своим правом вето и блокирует решения, важные для Украины, тогда как со Словакией Киев достиг существенного прогресса. Украинская сторона благодарна словацким партнерам за поддержку — в частности, в одобрении 19-го пакета санкций ЕС против России, а также в развитии сотрудничества в энергетической сфере и вопросах инфраструктуры.

Кроме того, министр сообщил, что президент Владимир Зеленский недавно провел содержательную беседу с лидером политической партии, победившей на выборах в Чехии. Обсуждались перспективы стратегического взаимодействия, будущие визиты и углубление сотрудничества.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал жесткое заявление о том, почему Украина не может, по его мнению, стать членом ЕС.

Также Андрей Сибига высказывался о том, как Китай может повлиять на наступление мира в Украине.

Чехия Андрей Сибига Венгрия Словакия Украина
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
