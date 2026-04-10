Пациентов могут не класть в больницу: Минздрав готовит новые критерии

Госпитализация. Фото: УНИАН

В Украине завершается общественное обсуждение резонансного проекта приказа Минздрава "Об утверждении Стандарта "Рекомендуемые критерии госпитализации пациентов для оказания стационарной помощи"". Документ уже вызвал волну критики со стороны медицинских специалистов и профильных ассоциаций, которые видят в нем прямую угрозу для безопасности пациентов. В частности, по этому документу изменятся правила и критерии по которым будут решать, надо ли человека класть в больницу на лечение.

Об этом заявила врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

Минздрав предлагает рискованные новые правила госпитализации

Главная претензия медиков касается самого статуса документа. Хотя в названии фигурирует слово "рекомендованные", юридически "Стандарт" является обязательным к исполнению нормативом.

Это загоняет семейных врачей в правовой и моральный тупик: они должны либо нарушать стандарт, спасая пациента от осложнений путем направления в стационар, либо действовать строго по закону, рискуя довести больного до критического состояния.

Эксперты настаивают, что критериям следует предоставить исключительно рекомендательный характер, чтобы не ограничивать профессиональное решение врача.

Читайте также:

Новые правила требуют наличия сразу трех условий для стационарного лечения: соответствующих показаний, потребности в уникальных процедурах и активного плана лечения. На практике это означает, что пациента, который еще не является стабильным, но уже не требует сложных манипуляций, придется буквально выписывать из больницы под давлением администрации.

Специалисты приводят ряд конкретных примеров опасности такого подхода. К примеру, если пациент с гриппом живет в общежитии или в тесной квартире с пожилыми родственниками, по новым правилам его должны лечить амбулаторно вплоть до появления дыхательной недостаточности. Это создает прямой риск локальных вспышек инфекции.

Документ вообще не прописывает механизмов для одиноких пациентов пожилого возраста. Для них амбулаторное лечение при высокой лихорадке, когда человек физически не способен себя обслужить, становится смертельно опасным.

"Аналогичная ситуация с пневмониями. Ориентация исключительно на легкую стадию по шкале CURB-65 не учитывает того, как быстро бактериальная деструкция легких может прогрессировать. Дома невозможно качественно мониторить сатурацию или вовремя заметить переход в микст-инфекцию", — отметила врач.

Кроме того, существует огромная угроза стремительного ухудшения состояния. При острых кишечных инфекциях или пневмониях ориентация только на легкие стадии не учитывает того, как быстро может развиться гиповолемический шок или бактериальная деструкция легких. Дома практически невозможно качественно мониторить эти критические изменения. Также вынесение инфекций мочевыводящих путей сугубо на амбулаторный уровень без учета сопутствующих заболеваний грозит быстрым развитием уросепсиса.

"Наша страна находится в состоянии полномасштабной войны. Каждый день разрушается инфраструктура, люди на грани выживания, в постоянном стрессе. Мы на пороге вспышек (они уже есть) инфекционных болезней, я уже не говорю о глобальных процессах, о которых нам постоянно напоминают, а ВОЗ прогнозирует новую пандемию. Своевременное выявление любых болезней и оказание медицинской помощи прогрессирующим больным спасает в подавляющем большинстве случаев им жизнь", — отметила доктор медицинских наук.

Профильные медицинские ассоциации уже направили в Минздрав Украины официальные замечания и предложения, настаивая на срочной и серьезной доработке документа.

