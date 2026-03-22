Не знала про вагітність: на Дніпропетровщині жінка вдома народила двійню

Двійня, яку народила жінка. Фото: facebook/tetana.romancuk

У Кривому Розі жінка вдома народила двійню і лише під час пологів дізналася, що була вагітна. Медики прибули на місце та терміново госпіталізували матір з дітьми до перенатального центру. Їм надали усю необхідну допомогу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіла Тетяна Романчук у Facebook.

Як відомо, лікарі екстреної медичної служби 17 березня близько 18:11 отримали виклик про пологи. Коли бригада парамедиків прибула на місце, з'ясувалося, що жінка вже народила на 29-му тижні вагітності.

Медики повідомили, що породілля не перебувала під наглядом лікарів і не проходила обов'язкових обстежень під час вагітності. Через це вона навіть не знала, що виношує двійню.

Після первинного огляду фахівці надали необхідну допомогу новонародженим та матері, після чого всіх терміново доправили до перинатального центру для подальшого нагляду.

Лікарі вкотре наголосили, що регулярне медичне спостереження під час вагітності має вирішальне значення для здоров'я жінки та дітей. Особливо це стосується багатоплідної вагітності та випадків, коли існує загроза передчасних пологів.

