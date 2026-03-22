Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Не знала про вагітність: на Дніпропетровщині жінка вдома народила двійню

Не знала про вагітність: на Дніпропетровщині жінка вдома народила двійню

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 15:25
Не знала про вагітність: на Дніпропетровщині жінка вдома народила двійню
Двійня, яку народила жінка. Фото: facebook/tetana.romancuk

У Кривому Розі жінка вдома народила двійню і лише під час пологів дізналася, що була вагітна. Медики прибули на місце та терміново госпіталізували матір з дітьми до перенатального центру. Їм надали усю необхідну допомогу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіла Тетяна Романчук у Facebook. 

Як відомо, лікарі екстреної медичної служби 17 березня близько 18:11 отримали виклик про пологи. Коли бригада парамедиків прибула на місце, з'ясувалося, що жінка вже народила на 29-му тижні вагітності. 

Медики повідомили, що породілля не перебувала під наглядом лікарів і не проходила обов'язкових обстежень під час вагітності. Через це вона навіть не знала, що виношує двійню.

Після первинного огляду фахівці надали необхідну допомогу новонародженим та матері, після чого всіх терміново доправили до перинатального центру для подальшого нагляду.

Лікарі вкотре наголосили, що регулярне медичне спостереження під час вагітності має вирішальне значення для здоров'я жінки та дітей. Особливо це стосується багатоплідної вагітності та випадків, коли існує загроза передчасних пологів.

Зазначимо, на Одещині жінка народила дитину у дорозі. Медики екстреної допомоги прийняли пологи просто під час транспортування пацієнтки до лікарні. 

Також ми писали, що в січні в Україні стартувала програма безкоштовного скринінгу здоровʼя. Для того, аби скористатися програмою, необхідно підтвердити готовність у "Дії". 

діти Дніпропетровська область вагітність лікарі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації