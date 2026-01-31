В Україні запустили програму Скринінг здоровʼя 40+

Лікар. Фото: УНІАН

В Україні у суботу, 31 січня, стартувала державна програма "Скринінг здоровʼя 40+". Сповіщення в "Дії" почали отримувати громадяни, які народилися 1 січня.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram.

Програма "Скринінг здоровʼя 40+"

Свириденко розповіла, що сповіщення будуть надходити усім українцям віком понад 40 років за таким же порядком, тобто через 30 днів після дня народження.

Сповіщення в "Дії". Фото: t.me/svyrydenkoy

Для того, аби скористатися програмою, необхідно підтвердити готовність у "Дії". Після цього кошти для медичного обстеження зарахують "Дія.Картку" протягом семи днів.

"Якщо ви не користуєтеся застосунком "Дія", можна оформити пластикову картку зі спеціальним рахунком у банку-партнері та звернутися до ЦНАПу. Там допоможуть подати заявку та вказати рахунок для зарахування коштів", — розповіла премʼєр.

Програма дозволяє оцінити стан здоровʼя та вчасно виявити ризики:

серцево-судинних захворювань;

цукрового діабету;

порушень психічного здоровʼя.

Відомо, що до ініціативи долучилися вже понад 900 місць надання послуг закладів охорони здоровʼя. Йдеться про комунальні та приватні.

Перелік закладів можна переглянути за посиланням.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у рамках програми "Скринінг здоровʼя 40+" кожен учасник отримає по 2 тисячі гривень.

