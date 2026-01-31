Видео
Главная Новости дня В Украине стартовала программа бесплатного скрининга здоровья

В Украине стартовала программа бесплатного скрининга здоровья

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 17:11
В Украине запустили программу Скрининг здоровья 40+
Врач. Фото: УНИАН

В Украине в субботу, 31 января, стартовала государственная программа "Скрининг здоровья 40+". Оповещения в "Дії" начали получать граждане, которые родились 1 января.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Читайте также:

Программа "Скрининг здоровья 40+"

Свириденко рассказала, что оповещения будут приходить всем украинцам старше 40 лет в таком же порядке, то есть через 30 дней после дня рождения.

Скринінг здоровʼя 40+
Оповещения в "Дії". Фото: t.me/svyrydenkoy

Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо подтвердить готовность в "Дії". После этого средства для медицинского обследования зачислят на "Дія.Карту" в течение семи дней.

"Если вы не пользуетесь приложением "Дія", можно оформить пластиковую карту со специальным счетом в банке-партнере и обратиться в ЦПАУ. Там помогут подать заявку и указать счет для зачисления средств", — рассказала премьер.

Программа позволяет оценить состояние здоровья и вовремя выявить риски:

  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • сахарного диабета;
  • нарушений психического здоровья.

Известно, что к инициативе присоединились уже более 900 мест предоставления услуг учреждений здравоохранения. Речь идет о коммунальных и частных.

Перечень учреждений можно посмотреть по ссылке.

null
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Напомним, в рамках программы "Скрининг здоровья 40+" каждый участник получит по 2 тысячи гривен.

Ранее врач-аллерголог Александр Назаренко объяснил, почему нужно часто менять постельное белье.

украинцы здоровье деньги Украина Юлия Свириденко больница
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
