В Украине запустили программу Скрининг здоровья 40+

В Украине стартовала программа бесплатного скрининга здоровья
В Украине в субботу, 31 января, стартовала государственная программа "Скрининг здоровья 40+". Оповещения в "Дії" начали получать граждане, которые родились 1 января.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.
Программа "Скрининг здоровья 40+"
Свириденко рассказала, что оповещения будут приходить всем украинцам старше 40 лет в таком же порядке, то есть через 30 дней после дня рождения.
Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо подтвердить готовность в "Дії". После этого средства для медицинского обследования зачислят на "Дія.Карту" в течение семи дней.
"Если вы не пользуетесь приложением "Дія", можно оформить пластиковую карту со специальным счетом в банке-партнере и обратиться в ЦПАУ. Там помогут подать заявку и указать счет для зачисления средств", — рассказала премьер.
Программа позволяет оценить состояние здоровья и вовремя выявить риски:
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- сахарного диабета;
- нарушений психического здоровья.
Известно, что к инициативе присоединились уже более 900 мест предоставления услуг учреждений здравоохранения. Речь идет о коммунальных и частных.
Перечень учреждений можно посмотреть по ссылке.
Напомним, в рамках программы "Скрининг здоровья 40+" каждый участник получит по 2 тысячи гривен.
Ранее врач-аллерголог Александр Назаренко объяснил, почему нужно часто менять постельное белье.
Читайте Новини.LIVE!