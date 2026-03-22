Не знала о беременности: на Днепропетровщине женщина дома родила двойню

В Кривом Роге женщина дома родила двойню и только во время родов узнала, что была беременна. Медики прибыли на место и срочно госпитализировали мать с детьми в перенатальный центр. Им оказали всю необходимую помощь.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказала Татьяна Романчук в Facebook.

Как известно, врачи экстренной медицинской службы 17 марта около 18:11 получили вызов о родах. Когда бригада парамедиков прибыла на место, выяснилось, что женщина уже родила на 29-й неделе беременности.

Медики сообщили, что роженица не находилась под наблюдением врачей и не проходила обязательных обследований во время беременности. Из-за этого она даже не знала, что вынашивает двойню.

После первичного осмотра специалисты оказали необходимую помощь новорожденным и матери, после чего всех срочно доставили в перинатальный центр для дальнейшего наблюдения.

Врачи в очередной раз подчеркнули, что регулярное медицинское наблюдение во время беременности имеет решающее значение для здоровья женщины и детей. Особенно это касается многоплодной беременности и случаев, когда существует угроза преждевременных родов.

