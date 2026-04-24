В Центре кардиологии и кардиохирургии провели уникальную операцию: фото

Пациентка со своей дочерью. Фото: пресс-служба

Врачи центра кардиологии и кардиохигургии Министерства здравоохранения Украины провели уникальную операцию по открытой замене аорты. 76-летняя пациентка уже находится дома и хорошо себя чувствует. Она ходит, не имеет никаких жалоб и продолжает реабилитацию.

Уникальная операция в Центре кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины

"Аорта — это большой магистральный сосуд, который распространяет кровь из сердца по всему организму. У этой пациентки была поражена аорта на всем протяжении: от аортального клапана до подвздошных артерий. Это было очень непростое решение, потому что еще комплексная патология, и наша задача была сделать так, чтобы она была здоровой", — рассказал заместитель директора по хигургической работе Сергей Варбанец.

Аорта. Фото: пресс-служба

По его словам, диаметр аневризмы у этой пациентки был почти 7 сантиметров. Такой диаметр имеет шансы разрыва в течение года. Варбанец отметил, что у 30% пациентов вся аорта может разорваться и лопнуть. Что касается пациентки, то в перспективе года или двух шансов полноценно жить у нее не было.

Аневризма у пациентки. Фото: пресс-служба

Аневризма у пациентки. Фото: пресс-служба

Первой пациенткой в Украине, которая перенесла такое тяжелое хирургическое вмешательство стала 76-летняя Вера Сандул. Врачи поменяли ей аортальный клапан, восходящую аорту, дугу аорты, нисходящую грудную аорту и брюшную аорту.

"Самые первые впечатления и ощущения те, что я сегодня вижу солнце, небо и всех вас. Это самое главное. На эту операцию решилась не я, а мои дети", — поделилась женщина после проведения операции.

Пациентка Вера Сандул после операции. Фото: пресс-служба

В то же время дочь пациентки рассказала нам, что все началось с боли в желудке. Во время УЗИ брюшной полости оказалось, что у женщины аневризма аорты и нужно срочно обратиться к кардиологу. Так и попали в центр кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Центр кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Фото: пресс-служба

Центр кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Фото: пресс-служба

Отделение центра. Фото: пресс-служба

"Приехали к Сергею Валерьевичу, он посмотрел, подтвердил мнение всех предыдущих врачей, также сказал, что это очень сложная история и сложная операция. Восстановление будет не таким легким, как бы хотелось, но вариантов у нас не было. Приняли решение идти в эту клинику, потому что люди здесь нам внушали доверие. Когда это еще была реанимация, немножко было страшно. Кстати, хочу сказать, очень хорошо, что в этой клинике родных допускают к пациенту в реанимацию, это очень важно. Во-первых, пациент видит родных. Во-вторых, спокойнее нам всем", — сказала дочь прооперированной Наталья Лупеха.

Наталья Лупеха держит мать за руку. Фото: пресс-служба

Врачи сделали сверхвозможное. Чтобы провести такую операцию киевский кардиохирург даже прошел стажировку в уникальном центре хирургии аорты в Японии.

"Этому лечению предшествовало очень много подготовительного этапа. Это наша стажировка в Японии, в центре хирургии аорты, Kawasaki Aortic Center, который входит в тройку мировых центров лечения аорты. Это центр, который выполняет более 600 открытых вмешательств только на аорте ежегодно с невероятными результатами. Именно там, именно благодаря знаниям, полученным в этом центре, у нас смогла родиться эта хирургия", — сказал врач Варбанец.

Сергей Варбанец на обучении в Японии. Фото: пресс-служба

Сергей Варбанец в Kawasaki Aortic Center. Фото: пресс-служба

Сейчас пациентка Вера настроена оптимистично, все угрозы для жизни позади, поэтому женщина восстанавливается и приглашает праздновать свое 90-летие. Врачи надеются, что эта операция станет первым серьезным шагом к тому, чтобы такая хирургия получила развитие в нашей стране и многие пациенты смогли бы получать этот вид помощи.

