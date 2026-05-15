Главная Новости дня Ляшко заявил, что медиков могут разбронировать для службы в ВСУ

Дата публикации 15 мая 2026 12:55
Министр Виктор Ляшко. Фото: Виктор Ляшко/Facebook

Министерство здравоохранения Украины в координации с Министерством обороны Украины и Командованием Медицинских сил Вооруженных сил Украины принимает решение о разбронировании отдельных медицинских работников для дальнейшего привлечения к службе. Решение о том, каких именно специалистов надо разбронировать, принимает мультидисциплинарная команда. Однако главной задачей Минздрава остается обеспечение доступа к медицинской помощи для всех граждан на всей территории Украины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

Минздрав и Минобороны совместно решают вопрос разбронирования

"Я, как министр, должен обеспечить оказание медицинской помощи для всех, кто в ней нуждается на всей территории нашей страны", — подчеркнул Ляшко.

По его словам, бронирование медиков необходимо для стабильной работы системы здравоохранения, в частности для лечения раненых военных, которые проходят помощь как в специализированных, так и в гражданских больницах.

В то же время в случае запросов от Минобороны работает совместная мультидисциплинарная команда с участием Минздрава, Минобороны и представителей регионов. Она определяет, каких именно специалистов могут разбронировать для дальнейшей службы в Вооруженных силах Украины и других структурах сектора безопасности и обороны.

"На каждый их запрос работает мультидисциплинарная команда с привлечением Министерства обороны, Министерства здравоохранения и соответствующих регионов", — добавил министр.

Как писали Новини.LIVE, Ляшко во время часа вопросов к правительству сообщил, что средняя зарплата врача экстренной медицинской помощи в Украине составляет 41 700 грн. Это на 10,5 тыс. грн больше, чем в прошлом году. Кроме того, выросли выплаты для медиков первичного звена.

Также министр заявил о завершении восстановления "Охматдета". По его словам, осталась только работа с документами. Однако медики принимают пациентов.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
