Ляшко: все студенты-медики получат воинские звания

Глава Минздрава Виктор Ляшко. Фото: Виктор Ляшко/Facebook

Министерство здравоохранения Украины выполняет принятые Верховной Радой Украины законодательные изменения по созданию военных кафедр в медицинских учреждениях высшего образования. Со следующего учебного года абитуриенты, поступающие в медицинские вузы, будут проходить военную подготовку. Это будет происходить параллельно с обучением.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

В Украине медиков будут готовить по программе офицеров запаса

"Все абитуриенты, которые поступают в медицинские вузы и получают высшее медицинское образование, будут военнообязанными и получат по завершению образования звание офицера", — заявил министр.

Он подчеркнул, что создание военных кафедр является выполнением действующего законодательства и отдельным направлением работы Минздрава, которое не влияет на текущее сотрудничество министерства с Министерством обороны Украины.

Как писали Новини.LIVE, Ляшко во время часа вопросов к правительству сообщил, что некоторых медиков в Украине могут разбронировать по запросу Минобороны. Для этого создана мультидисциплинарная команда. Они могутслужить в Вооруженных силах Украины и других структурах сектора безопасности и обороны.

Также Ляшко заявил, что зарплаты медикам повысили. В частности, средняя зарплата врача экстренной медицинской помощи составляет 41 700 грн. Это на 10,5 тыс. грн больше, чем в прошлом году.