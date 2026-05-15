Медики в прифронтових громадах отримають 200 тис. грн підйомних
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що молоді медики, які підписують контракт на три роки роботи в прифронтових громадах, отримують 200 тисяч грн підйомних. За його словами, також це стосується молодих фахівців у селах.
Про це Віктор Ляшко повідомив у Верховній Раді у пʼятницю, 15 травня, передає Новини.LIVE.
Молоді медики в прифронтових громадах та селах
"Діє урядова програма, яка дозволяє молодим спеціалістам, які приходять працювати у прифронтові території або в сільські населені пункти, в разі, якщо вони підписують контракт на трирічне відпрацювання в цьому закладі, отримують суму підйомних у розмірі 200 тисяч гривень", — зазначив Ляшко.
За його словами, в 2024 році ця сума становила лише 14 тисяч гривень. Крім того, передбачані можливості придбання житла.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Віктора Ляшка, МОЗ у співпраці з Міноборони та Медичними силами ЗСУ ухвалює рішення про розбронювання окремих медпрацівників для їх подальшого залучення до служби.
Також Ляшко повідомляв про зростання середньої зарплати лікаря екстреної медичної допомоги. За його словами, у 2026 році медики отримують на 10 500 грн більше, чим минулого року.