Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Медики в прифронтових громадах отримають 200 тис. грн підйомних

Медики в прифронтових громадах отримають 200 тис. грн підйомних

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 13:53
Медики в прифронтових громадах отримають 200 тис. грн підйомних
Віктор Ляшко. Фото: УНІАН

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що молоді медики, які підписують контракт на три роки роботи в прифронтових громадах, отримують 200 тисяч грн підйомних. За його словами, також це стосується молодих фахівців у селах.

Про це Віктор Ляшко повідомив у Верховній Раді у пʼятницю, 15 травня, передає Новини.LIVE.

Молоді медики в прифронтових громадах та селах

"Діє урядова програма, яка дозволяє молодим спеціалістам, які приходять працювати у прифронтові території або в сільські населені пункти, в разі, якщо вони підписують контракт на трирічне відпрацювання в цьому закладі, отримують суму підйомних у розмірі 200 тисяч гривень", — зазначив Ляшко.

За його словами, в 2024 році ця сума становила лише 14 тисяч гривень. Крім того, передбачані можливості придбання житла.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Віктора Ляшка, МОЗ у співпраці з Міноборони та Медичними силами ЗСУ ухвалює рішення про розбронювання окремих медпрацівників для їх подальшого залучення до служби

Читайте також:

Також Ляшко повідомляв про зростання середньої зарплати лікаря екстреної медичної допомоги. За його словами, у 2026 році медики отримують на 10 500 грн більше, чим минулого року.

Віктор Ляшко медики Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації