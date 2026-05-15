Медики в прифронтовых громадах получат 200 тыс. грн подъемных

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что молодые медики, которые подписывают контракт на три года работы в прифронтовых громадах, получают 200 тысяч грн подъемных. По его словам, также это касается молодых специалистов в селах.

Об этом Виктор Ляшко сообщил в Верховной Раде в пятницу, 15 мая.

Молодые медики в прифронтовых громадах и селах

"Действует правительственная программа, которая позволяет молодым специалистам, которые приходят работать в прифронтовые территории или в сельские населенные пункты, в случае, если они подписывают контракт на трехлетнюю отработку в этом заведении, получают сумму подъемных в размере 200 тысяч гривен", — отметил Ляшко.

По его словам, в 2024 году эта сумма составляла лишь 14 тысяч гривен. Кроме того, предусмотрены возможности приобретения жилья.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Виктора Ляшко, Минздрав в сотрудничестве с Минобороны и Медицинскими силами ВСУ принимает решение о разбронировании отдельных медработников для их дальнейшего привлечения к службе.

Также Ляшко сообщал о росте средней зарплаты врача экстренной медицинской помощи. По его словам, в 2026 году медики получают на 10 500 грн больше, чем в прошлом году.