В Польше на участке врача обнаружили останки нерожденных детей

Раскопки на участке, где обнаружили 32 нерожденных ребенка. Фото: rzeszow.eska

В польском селе Люториж, расположенной недалеко от Жешува, во время строительных работ обнаружили останки 32 человеческих плодов. На жуткое находку наткнулись на земельном участке, принадлежащем 57-летней патоморфологу Магдалене Г. На данный момент на территории ведутся масштабные раскопки с привлечением георадара и служебных собак. Обнаруженные останки и медицинские материалы направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Об этом со ссылкой на Gazeta Wyborcza сообщает Новини.LIVE.

Жуткая находка под Жешувом

Строительство новых домов на участке немедленно приостановили сразу после того, как оператор экскаватора наткнулся на первые останки. Во время дальнейших раскопок полицейские обнаружили на разной глубине более трех десятков плодов, а также фрагменты медицинских материалов и сопутствующей документации. На данный момент криминалисты пытаются установить, сколько времени тела находились в земле, а правоохранители с помощью спецтехники проверяют соседние территории, чтобы убедиться в отсутствии других тайных захоронений.

Сама Магдалена Г. долгое время работала патоморфологом в больнице №2 в Жешуве, где исследовала ткани и клетки для установления диагнозов. После задержания женщина заявила, что забирала мертвые плоды из больницы во время пандемии COVID-19 исключительно в научных целях. Она утверждает, что дома проводила над телами нерожденных детей медицинские исследования, а после завершения анализов просто складывала тела в мешки и закапывала на территории своего участка, где на тот момент стоял пустой дом.

Врача задержали 12 июня в районе Замостья. Во время первой попытки допроса женщина пожаловалась на плохое самочувствие — ее временно госпитализировали, но впоследствии вернули в прокуратуру для проведения следственных действий.

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На данный момент Магдалене Г. готовятся объявить о подозрении в надругательстве над человеческими останками и ненадлежащем обращении с медицинскими материалами. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Также следователи проверяют, не были ли причастны к этому незаконному захоронению другие люди.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на министра здравоохранения Украины сообщал, что молодые медики получат 200 тысяч гривен подъемных. Речь идет о специалистах, которые согласятся три года работать по контракту в прифронтовых громадах. Медиков, работающих в селах, это тоже касается.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Минздрава писал, что все студенты медицинских вузов пройдут военную подготовку. Будущие медики будут иметь статус военнообязанных. В дальнейшем же получат звание офицеров.