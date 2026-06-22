В Польше ответили, почему орден Белого Орла есть у Муссолини и Екатерины II

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Karol Nawrocki﻿/Facebook

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В Польше объяснили, почему орден Белого Орла был отозван у Владимира Зеленского, но не у Бенито Муссолини, Герхарда Шредера и Екатерины II. В канцелярии президента Кароля Навроцкого заявили, что причиной стали действия украинского лидера, а не сам факт наличия среди кавалеров награды спорных исторических личностей. Там также раскритиковали решение Зеленского вернуть орден по почте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра канцелярии президента Польши Агнешки Енджак.

В канцелярии Навроцкого объяснили, почему Муссолини и Екатерина II до сих пор имеют орден Польши

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого отреагировали на критику в связи с тем, что орден Белого Орла, которого лишили Владимира Зеленского, до сих пор остается в списке наград таких деятелей, как Бенито Муссолини, Екатерина II и бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак пояснила, что польское законодательство не предусматривает отзыв государственных наград после смерти их обладателей. Именно поэтому это решение не может касаться Муссолини и Екатерины II. В то же время в отношении Шредера, которого в Польше неоднократно критиковали за связи с Кремлем, оснований для такого шага, по словам чиновницы, нет.

"Первые двое (итальянский диктатор Муссолини и российская императрица Екатерина II) уже давно умерли, а Польша не отзывает ордена посмертно. А бывший канцлер Германии никогда так открыто не оскорблял польскую нацию, как это сделал президент Украины, хотя его работа на путинскую Россию действительно заслуживает осуждения как наносящая ущерб Польше и Европе", — заявила Агнешка Енджак.

Комментируя ситуацию со Шредером, она также обратила внимание на вопрос исторической памяти и отношения к деятелям, связанным с нацистским прошлым.

"За время пребывания Шредера на посту в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и ни одно подразделение Бундесвера не назвали в честь "героев СС", — добавила она.

По словам Енджак, Владимир Зеленский знал о том, кто является кавалерами ордена Белого Орла, еще во время его получения. Она также негативно оценила способ, которым украинский президент вернул награду польской стороне.

"И он добавляет оскорбление к оскорблению, возвращая её почтой", — добавила чиновница.

По мнению представительницы канцелярии президента Польши, первопричиной конфликта стали действия украинского лидера, которые в Варшаве восприняли как оскорбительные по отношению к полякам, поддерживавшим Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

"В корне вопроса — то, что украинский лидер умышленно оскорбил людей, которые за последние четыре года проявили себя лучшими друзьями Украины. Неприлично чествовать убийц предков тех, кто помог вам, когда стоял вопрос жизни и смерти", — подчеркнула Агнешка Енджак.

Она также отметила, что решение об отзыве ордена не означает отказа Польши от поддержки Украины.

"Мы поддерживаем Украину, но не позволим оскорблять себя", — подытожила она.

Скриншот сообщения Агнешки Енджак/X

Зеленский рассказал, почему решил вернуть польский орден по почте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед возвратом ордена Белого Орла в канцелярию президента Польши Киев пытался урегулировать ситуацию дипломатическим путем. По его словам, украинская сторона проводила консультации с польскими чиновниками, однако убедить Варшаву изменить позицию не удалось.

Глава государства рассказал, что после заявлений Кароля Навроцкого о намерении отозвать награду его команда попыталась провести серию переговоров с представителями польских властей.

"Глава моего офиса и первый заместитель, Буданов и Кислица, сказали: „Мы хотим полететь, мы решим вопрос с поляками — с администрацией Кароля“. Я сказал, что "вы это не решите, на мой взгляд, потому что я вижу в этом исключительно предвыборный процесс, который уже начался", — сказал Зеленский.

По словам президента, украинская делегация провела встречи с представителями канцелярии польского президента, правительства и парламента, однако по возвращении пришла к выводу, что решение об отзыве ордена фактически уже принято.

"Ребята поехали, они действительно пытались — со всеми пообщались: и с канцелярией президента, и с командой премьер-министра, командой спикера, пытались делать все. Но вернулись с ощущением: "Господин президент, мы чувствуем, что они это сделают", — рассказал президент.

После этого Зеленский предложил Каролю Навроцкому личную встречу, чтобы обсудить спорные вопросы. В то же время, по его словам, польский президент продолжил публично высказывать критические заявления в адрес Украины.

"Я предложил президенту Польши встретиться. Я сказал: давайте проведем пресс-конференцию. Президент Польши делает следующий шаг — говорит, что Украине не место в Европе, потому что это плохо для польского фермера. Зачем он это говорит — чтобы потом давить на Туска, блокировать кластер. Это взаимосвязанные вещи", — сказал Зеленский.

Президент также выразил убеждение, что его контакты с премьер-министром Польши Дональдом Туском не повлияли на позицию Навроцкого. В то же время он напомнил о тесном сотрудничестве между Киевом и Варшавой во времена президентства Анджея Дуды, когда между странами сложились особенно близкие отношения.

"Но мы живем от атаки к атаке. Мы не живем "от спасибо к спасибо", — добавил президент.

Отдельно Зеленский заявил, что политика Кароля Навроцкого в отношении Украины напоминает ему подход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который годами использовал антиукраинскую риторику во внутриполитической борьбе. По словам президента, такая стратегия может иметь негативные последствия для польско-украинских отношений.

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