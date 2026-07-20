В Павлограде возросло количество раненых после обстрела

Последствия удара по Павлограду. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Карина Приходько Редактор

Сегодня днём российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области. На данный момент известно, что ранения получили уже 15 человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Обстрел Павлограда 20 июля

"Уже 15 раненых в результате атаки россиян на Павлоград. 10 человек находятся в больницах. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — рассказал Ганжа.

Поврежденные дома и автомобили в Павлограде. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки на Павлоград. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Разрушенные квартиры после обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Как известно, в результате вражеского обстрела погибли два человека. Среди госпитализированных — 13-летняя девочка. Кроме того, в городе повреждены жилые дома и автомобили.

Как писали Новини.LIVE, 19 июля россияне атаковали пассажирский поезд в Запорожской области. Мониторинговая группа заблаговременно дала команду на эвакуацию, поэтому обошлось без пострадавших.

Кроме того, оккупанты разрушили центр реабилитации для детей с инвалидностью в Сумской области. Андрей Сибига заявил, что Украина вместе с международными партнерами поможет восстановить учреждение.

В тот же день враг нанес удар КАБами по многоэтажному дому в Запорожье. В результате атаки многоэтажные дома были частично разрушены. На данный момент известно о трех погибших, среди которых 11-летняя девочка.