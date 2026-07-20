Удар по Павлограду 20 июля — погибли два человека

Спасатель тушит пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Армия РФ 19 июля атаковала Павлоград в Днепропетровской области. Под вражеским огнем оказались жилые дома и автомобили. Погибли два человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Последствия обстрела Павлограда 20 июля

Ганжа рассказал, что в результате удара по Павлограду погибли два человека, а еще восемь получили ранения.

"В состоянии средней тяжести госпитализированы двое мужчин — 56 и 38 лет — и две женщины — 87 и 48 лет. Остальные пострадавшие, среди которых годовалая девочка, сейчас проходят обследование", — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе повреждены многоквартирные дома и автомобили. На месте работают все соответствующие службы.

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Скриншот поста Александра Ганжи

Как писали Новини.LIVE, 19 июля Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Запорожье. Вражеские управляемые авиабомбы разрушили два этажа пятиэтажного дома.

На данный момент известно, что в городе погибли три человека, среди них 11-летняя девочка. Ее тело обнаружили под завалами дома, разрушенного в результате атаки.

В то же время в Сумской области войска РФ разрушили центр реабилитации для детей с инвалидностью. Учреждение находилось под опекой семьи министра иностранных дел Андрея Сибиги.