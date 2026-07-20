Удар по Павлограду 20 липня — загинули двоє людей

Рятувальник ліквідує пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Армія РФ 19 липня атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки та автівки. Загинули двоє людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Наслідки обстрілу Павлограда 20 липня

Ганжа розповів, що внаслідок удару по Павлограді загинули двоє людей, а ще восьмеро — отримали поранення.

"У стані середньої тяжкості госпіталізовані двоє чоловіків — 56 і 38 років і дві жінки — 87 та 48 років. Інші постраждалі, серед яких однорічна дівчинка, зараз проходять обстеження", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в місті пошкоджені багатоквартирні будинки і автівки. На місці працюють усі відповідні служби.

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Скриншот допису Олександра Ганжи

Як писали Новини.LIVE, 19 липня Росія вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі. Ворожі керовані авіабомби зруйнували два поверхи пʼятиповерхового будинку.

Наразі відомо, що в місті загинули троє людей, серед них 11-річна дівчинка. Її тіло виявили під завалами будинку, який зруйнувався внаслідок атаки.

Водночас на Сумщині війська РФ зруйнували центр реабілітації для дітей з інвалідністю. Заклад був під опікою родини міністра закордонних справ Андрія Сибіги.