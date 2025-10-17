Тоннель Путина-Трампа между Россией и США — Маска просят помочь

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Associated Press

После разговора президента США с российским диктатором в России предлагают построить "тоннель Путина-Трампа". С этой "идеей" обратились к американскому миллиардеру Илону Маску.

Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в Х.

Реклама

Читайте также:

Тоннель Путина-Трампа между РФ и США

"Представьте, что вы соединяете США и Россию... тоннелем Путина-Трампа 70-мильным сообщением, символизирующим единство", — написал в Дмитриев.

Он рассказал, если использовать технологии The Boring Company, проект можно реализовать менее чем за 8 млрд долларов. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций, завершить строительство можно менее чем за восемь лет и это "станет символом технологического сотрудничества между Евразией и Америкой".

К своему посту Дмитриев добавил документ, на котором рисунок ручкой от руки со схемой пути, соединяющего Чукотку с Аляской, и надписью на английском: "Мост Кеннеди-Хрущева можно и нужно построить между Аляской и Россией немедленно".

Документ, который прикрепил Дмитриев к сообщению

Известно, что он взят из письма гражданина США Дага Сандстрема, которое тот направил на имя Хрущева в связи с убийством Кеннеди.

Напомним, Трамп шокировал заявлением о санкциях после разговора с Путиным. По его словам, сейчас "не идеальное время" для этого.

Отметим, что президент США встретится с российским диктатором в Венгрии. Это случится в ближайшие две недели.