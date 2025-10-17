Відео
Головна Новини дня В Кремлі запропонували Маску "з'єднати" Росію та США тунелем

В Кремлі запропонували Маску "з'єднати" Росію та США тунелем

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 13:27
Оновлено: 13:27
Тунель Путіна-Трампа між Росією і США — Маска просять допомогти
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Після розмови президента США з російським диктатором в Росії пропонують побудувати "тунель Путіна-Трампа". З цієї "ідеєю" звернулися до американського мільярдера Ілона Маска. 

Про це написав глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв в Х. 

Читайте також:

Тунель Путіна-Трампа між РФ і США

"Уявіть, що ви з'єднуєте США і Росію… тунелем Путіна-Трампа 70-мильним сполученням, що символізує єдність", — написав у Дмитрієв. 

Він розповів, якщо використовувати технології The Boring Company, проєкт можна реалізувати менше ніж за 8 млрд доларів. За словами глави Російського фонду прямих інвестицій, завершити будівництво можна менш ніж за вісім років і це "стане символом технологічного співробітництва між Євразією та Америкою". 

До свого допису Дмитрієв додав документ, на якому малюнок ручкою від руки зі схемою шляху, що з'єднує Чукотку з Аляскою, і написом англійською: "Міст Кеннеді-Хрущова можна і потрібно побудувати між Аляскою і Росією негайно".

Тунель Путіна-Трампа
Документ, який прикріпив Дмитрієв до допису

Відомо, що його взято з листа громадянина США Дага Сандстрема, який той надіслав на ім'я Хрущова у зв’язку з убивством Кеннеді.

Нагадаємо, Трамп шокував заявою щодо санкцій після розмови із Путіним. За його словами, зараз "не ідеальний час" для цього. 

Зазначимо, що президент США зустрінеться з російським диктатором в Угорщині. Це трапиться у найближчі два тижні.

США володимир путін Ілон Маск переговори Дональд Трамп Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
