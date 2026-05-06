В Карпатах масштабный пожар: огонь тушат сотни спасателей

Спасатели тушат пожар в Карпатах. Фото: ГСЧС

Более 300 спасателей из разных областей ликвидируют масштабный пожар на территории Верхне-Воловецкого лесничества Закарпатской области. Сейчас огнем пройдено около 75 гектаров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Масштабный пожар в Карпатах

Спасатели рассказали, что пожар тушат вблизи поселка Воловец Мукачевского района. На помощь закарпатским спасателям прибыли коллеги из Львовской и Ивано-Франковской областей.

Также в ГСЧС сообщили, что к ликвидации масштабного пожара на территории Верхне-Воловецкого лесничества привлекли авиацию. Сейчас общая площадь, пройденная огнем, составляет около 75 гектаров.

"На месте работают 352 человека и 48 единиц техники, в том числе — 96 спасателей и 22 единицы техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

