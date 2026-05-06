Главная Новости дня В Карпатах масштабный пожар: огонь тушат сотни спасателей

В Карпатах масштабный пожар: огонь тушат сотни спасателей

Дата публикации 6 мая 2026 15:26
В Карпатах масштабный пожар: огонь тушат сотни спасателей
Спасатели тушат пожар в Карпатах. Фото: ГСЧС

Более 300 спасателей из разных областей ликвидируют масштабный пожар на территории Верхне-Воловецкого лесничества Закарпатской области. Сейчас огнем пройдено около 75 гектаров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

Масштабный пожар в Карпатах

Спасатели рассказали, что пожар тушат вблизи поселка Воловец Мукачевского района. На помощь закарпатским спасателям прибыли коллеги из Львовской и Ивано-Франковской областей.

Масштабна пожежа на Закарпатті
Спасатели тушат пожар в Карпатах. Фото: ГСЧС
На Закарпатті пожежа охопила 75 га
Пожар в лесу на Закарпатье. Фото: ГСЧС
Пожежа в Карпатах
Спасатели ликвидируют пожар в Карпатах. Фото: ГСЧС
Пожежу в Карпатах гасять понад 300 рятувальників
Масштабы пожара на Закарпатье. Фото: ГСЧС

Также в ГСЧС сообщили, что к ликвидации масштабного пожара на территории Верхне-Воловецкого лесничества привлекли авиацию. Сейчас общая площадь, пройденная огнем, составляет около 75 гектаров.

Масштабна пожежа в Карпатах
Авиация тушит пожар на Закарпатье. Фото: ГСЧС
300 рятувальників на пожежі в Карпатах
Масштабный пожар в Карпатах. Фото: ГСЧС

"На месте работают 352 человека и 48 единиц техники, в том числе — 96 спасателей и 22 единицы техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 1 мая в Туапсе в РФ в четвертый раз горел нефтяной терминал. К ликвидации пожара привлекли 128 человек и 41 единицу техники, в том числе подразделения МЧС России.

А 29 мая дроны атаковали Орск и Пермь. НПЗ в российских городах охватили гигантские пожары. Они играют ключевую роль в обеспечении топливом Урала и Поволжья.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
