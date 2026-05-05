Головна Новини дня На Закарпатті горить ліс: вогонь охопив щонайменше 75 гектарів

На Закарпатті горить ліс: вогонь охопив щонайменше 75 гектарів

Дата публікації: 5 травня 2026 23:47
На Закарпатті горить ліс: вогонь охопив щонайменше 75 гектарів
Гелікоптер на місці пожежі на Закарпатті. Фото: ДСНС Закарпаття

У вівторок, 5 травня, поблизу селища Воловець Мукачівського району Закарпатської області загорівся ліс. Вогонь охопив 75 гектарів площі. До гасіння пожежі залучили 128 людей, 19 одиниць техніки та авіацію.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає Новини.LIVE.

Пожежа в лісі на Закарпатті 

За попередньою інформацією, горить лісова підстилка в урочищі Кілиця. Для моніторингу ситуації з повітря використовують БпЛА. Також для гасіння займання залучили гелікоптер

На Закарпатті горить ліс
Пожежа в лісі на Закарпатті. Фото: Віталій Глагола/Telegram 

На місці працюють вогнеборці з усіх сусідніх районних центрів. Їм допомагають фахівці Воловецького лісового господарства та місцеві жителі.

На Закарпатті горить ліс
Пожежа в лісі на Закарпатті. Фото: Віталій Глагола/Telegram

Інформацію про масштабну пожежу підтвердив міністр МВС України Ігор Клименко.

"Десятки працівників ДСНС борються з масштабною лісовою пожежею на Закарпатті. Сьогодні ми залучили пожежний літак. Завтра до гасіння стане зведений загін Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей", — йдеться в його повідомленні.

На Закарпатті горить ліс
Скриншот повідомлення Ігоря Клименка

пожежа Закарпаття ліс
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
