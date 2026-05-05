На Закарпатті горить ліс: вогонь охопив щонайменше 75 гектарів

Гелікоптер на місці пожежі на Закарпатті. Фото: ДСНС Закарпаття

У вівторок, 5 травня, поблизу селища Воловець Мукачівського району Закарпатської області загорівся ліс. Вогонь охопив 75 гектарів площі. До гасіння пожежі залучили 128 людей, 19 одиниць техніки та авіацію.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає Новини.LIVE.

За попередньою інформацією, горить лісова підстилка в урочищі Кілиця. Для моніторингу ситуації з повітря використовують БпЛА. Також для гасіння займання залучили гелікоптер.

На місці працюють вогнеборці з усіх сусідніх районних центрів. Їм допомагають фахівці Воловецького лісового господарства та місцеві жителі.

Інформацію про масштабну пожежу підтвердив міністр МВС України Ігор Клименко.

"Десятки працівників ДСНС борються з масштабною лісовою пожежею на Закарпатті. Сьогодні ми залучили пожежний літак. Завтра до гасіння стане зведений загін Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей", — йдеться в його повідомленні.

