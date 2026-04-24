Головна Новини дня У Таганрозі уражено завод з виготовлення БпЛА: супутникові знімки

У Таганрозі уражено завод з виготовлення БпЛА: супутникові знімки

Дата публікації: 24 квітня 2026 13:40
Дим здіймається над містом після вибуху. Фото ілюстративне: Facebook/ВМС ЗСУ

Українські Сили оборони атакували російський завод "Атлант-Аеро", який розташований у Таганрозі. По підприємству вдарили ракетами. Внаслідок обстрілу повністю зруйнована одна будівля та пошкоджені ще три.

Про це пише Oboronka, передає Новини.LIVE.

Супутникові знімки наслідків удару по "Атлант-Аеро"

На супутникових знімках, які опублікували в мережі, видно наслідки атаки на російський завод "Атлант-Аеро". Одна будівля зруйнована повністю після ракетного удару. Ще щонайменше три приміщення зазнали серйозних пошкоджень.

Наслідки удару по заводу "Атлант-Аеро". Фото: Telegram/Exilenova+

У Генштабі уточнили наслідки атаки на російський завод. По підприємству вдарили українськими крилатими ракетами "Нептун". Наразі підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень заводу.

Повідомлення Генштабу про наслідки атаки на завод в РФ. Фото: скриншот 

На "Атлант-Аеро" проєктують, виготовляють та випробують ударно-розвідувальні БпЛА типу "Молнія". Крім того, там вироблять комплектуючі до БпЛА "Оріон".  Ураження заводу значно знизить спроможності росіян бити по об'єктах в Україні.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, вибухи у Таганрозі пролунали у ніч проти 19 квітня. Завод, що розташований у місті, атакували ракетами. Внаслідок цього виникла пожежа на одному із підприємств.

Також ми писали про те, що у ніч проти 21 квітня СБУ уразила нафтостанцію "Самара". Вона розташована у населеному пункті Просвєт Самарської області РФ. Станція формує експортний сорт нафти Urals. Внаслідок атаки дронами пошкоджено п'ять резервуарів із сирою нафтою.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
