У Таганрозі уражено завод з виготовлення БпЛА: супутникові знімки
Українські Сили оборони атакували російський завод "Атлант-Аеро", який розташований у Таганрозі. По підприємству вдарили ракетами. Внаслідок обстрілу повністю зруйнована одна будівля та пошкоджені ще три.
Про це пише Oboronka, передає Новини.LIVE.
Супутникові знімки наслідків удару по "Атлант-Аеро"
На супутникових знімках, які опублікували в мережі, видно наслідки атаки на російський завод "Атлант-Аеро". Одна будівля зруйнована повністю після ракетного удару. Ще щонайменше три приміщення зазнали серйозних пошкоджень.
У Генштабі уточнили наслідки атаки на російський завод. По підприємству вдарили українськими крилатими ракетами "Нептун". Наразі підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень заводу.
На "Атлант-Аеро" проєктують, виготовляють та випробують ударно-розвідувальні БпЛА типу "Молнія". Крім того, там вироблять комплектуючі до БпЛА "Оріон". Ураження заводу значно знизить спроможності росіян бити по об'єктах в Україні.
Як повідомляли Новини.LIVE, вибухи у Таганрозі пролунали у ніч проти 19 квітня. Завод, що розташований у місті, атакували ракетами. Внаслідок цього виникла пожежа на одному із підприємств.
