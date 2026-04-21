СБУ уразила російську нафтостанцію "Самара": спалахнула сильна пожежа
Служба безпека України у ніч проти 21 квітня уразила нафтостанцію "Самара" у н.п. Просвєт Самарської області РФ. Вона формує експортний сорт нафти Urals. Безпілотники пошкодили п'ять резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в СБУ.
Удар по нафтостанції "Самара" в Росії
Відомо, що цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спричинили масштабну пожежу на лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Самара" у населеному пункті Просвєт Самарської області РФ.
Саме тут змішують різні типи нафти для формування експортного сорту Urals. Об'єкт є важливою частиною нафтотранспортної інфраструктури країни-агресора.
В результаті пошкоджено п'ять резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою. На місці спалахнула сильна пожежа.
"Ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність РФ формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов'язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику й зберігання, а також виникають ризики зриву постачань. Як наслідок, Росія отримує дедалі менше доходів від продажу нафти, котрі може спрямовувати на війну проти України", — повідомило джерело.
Раніше Новини.LIVE писали, 16 квітня СБУ уразила нафтотермінал у порту Туапсе в Росії. На заводі виробляють бензин, дизель, мазут і сировину для нафтохімії. Внасоідок удару спалахнула масштабна пожежа, яка тривала понад 15 годин.
Водночас 18 квітня Сили оборони уразили чотири об'єкти нафтопереробної галузі в Росії. Внаслідок атаки на низці підприємств спалахнули пожежі.
