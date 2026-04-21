Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня СБУ уразила російську нафтостанцію "Самара": спалахнула сильна пожежа

СБУ уразила російську нафтостанцію "Самара": спалахнула сильна пожежа

Ua ru
Дата публікації: 21 квітня 2026 13:30
СБУ уразила російську нафтостанцію "Самара": спалахнула сильна пожежа
Нафтостанція "Самара" в РФ. Фото: джерела

Служба безпека України у ніч проти 21 квітня уразила нафтостанцію "Самара" у н.п. Просвєт Самарської області РФ. Вона формує експортний сорт нафти Urals. Безпілотники пошкодили п'ять резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в СБУ. 

Удар по нафтостанції "Самара" в Росії

Відомо, що цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спричинили масштабну пожежу на лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Самара" у населеному пункті Просвєт Самарської області РФ.

 Нафтостанція "Самара", супутниковий знімок. Фото: джерела

Саме тут змішують різні типи нафти для формування експортного сорту Urals. Об'єкт є важливою частиною нафтотранспортної інфраструктури країни-агресора.

В результаті пошкоджено п'ять резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою. На місці спалахнула сильна пожежа.

Читайте також:

"Ураження таких вузлових станцій безпосередньо знижує здатність РФ формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов'язання. Порушується баланс сировини, зростають витрати на логістику й зберігання, а також виникають ризики зриву постачань. Як наслідок, Росія отримує дедалі менше доходів від продажу нафти, котрі може спрямовувати на війну проти України", — повідомило джерело.

Раніше Новини.LIVE писали, 16 квітня СБУ уразила нафтотермінал у порту Туапсе в Росії. На заводі виробляють бензин, дизель, мазут і сировину для нафтохімії. Внасоідок удару спалахнула масштабна пожежа, яка тривала понад 15 годин. 

Водночас 18 квітня Сили оборони уразили чотири об'єкти нафтопереробної галузі в Росії. Внаслідок атаки на низці підприємств спалахнули пожежі.

нафта сбу Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації