СБУ поразила российскую нефтестанцию "Самара": вспыхнул сильный пожар

Нефтестанция "Самара" в РФ. Фото: источники

Служба безопасности Украины в ночь на 21 апреля поразила нефтестанцию "Самара" в н.п. Просвет Самарской области РФ. Она формирует экспортный сорт нефти Urals. Беспилотники повредили пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров с сырой нефтью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в СБУ.

Удар по нефтестанции "Самара" в России

Известно, что этой ночью беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ вызвали масштабный пожар на линейно-производственно-диспетчерской станции "Самара" в населенном пункте Просвет Самарской области РФ.

Нефтестанция "Самара", спутниковый снимок. Фото: источники

Именно здесь смешивают различные типы нефти для формирования экспортного сорта Urals. Объект является важной частью нефтетранспортной инфраструктуры страны-агрессора.

В результате повреждены пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров с сырой нефтью. На месте вспыхнул сильный пожар.

Читайте также:

"Поражение таких узловых станций непосредственно снижает способность РФ формировать экспортные партии нефти и выполнять контрактные обязательства. Нарушается баланс сырья, растут расходы на логистику и хранение, а также возникают риски срыва поставок. Как следствие, Россия получает все меньше доходов от продажи нефти, которые может направлять на войну против Украины", — сообщил источник.

Ранее Новини.LIVE писали, 16 апреля СБУ поразила нефтетерминал в порту Туапсе в России. На заводе производят бензин, дизель, мазут и сырье для нефтехимии. В результате удара вспыхнул масштабный пожар, который длился более 15 часов.

В то же время 18 апреля Силы обороны поразили четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли в России. В результате атаки на ряде предприятий вспыхнули пожары.