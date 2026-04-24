В Таганроге поражен завод по изготовлению БпЛА: спутниковые снимки

Дым поднимается над городом после взрыва. Фото иллюстративное: Facebook/ВМС ВСУ

Украинские Силы обороны атаковали российский завод "Атлант-Аэро", который расположен в Таганроге. По предприятию ударили ракетами. В результате обстрела полностью разрушено одно здание и повреждены еще три.

Об этом пишет Oboronka, передает Новини.LIVE.

Спутниковые снимки последствий удара по "Атлант-Аэро"

На спутниковых снимках, которые опубликовали в сети, видны последствия атаки на российский завод "Атлант-Аэро". Одно здание разрушено полностью после ракетного удара. Еще по меньшей мере три помещения получили серьезные повреждения.

Последствия удара по заводу "Атлант-Аэро". Фото: Telegram/Exilenova+

В Генштабе уточнили последствия атаки на российский завод. По предприятию ударили украинскими крылатыми ракетами "Нептун". Сейчас подтверждено уничтожение двух и повреждение четырех производственных помещений завода.

Сообщение Генштаба о последствиях атаки на завод в РФ. Фото: скриншот

На "Атлант-Аэро" проектируют, изготавливают и испытывают ударно-разведывательные БпЛА типа "Молния". Кроме того, там произведут комплектующие к БпЛА "Орион". Поражение завода значительно снизит способности россиян бить по объектам в Украине.

Как сообщали Новини.LIVE, взрывы в Таганроге прогремели в ночь на 19 апреля. Завод, расположенный в городе, атаковали ракетами. В результате этого возник пожар на одном из предприятий.

Также мы писали о том, что в ночь на 21 апреля СБУ поразила нефтестанцию "Самара". Она расположена в населенном пункте Просвет Самарской области РФ. Станция формирует экспортный сорт нефти Urals. В результате атаки дронами повреждены пять резервуаров с сырой нефтью.

Ваша пробная версия Premium закончилась