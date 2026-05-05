Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня На Закарпатье горит лес: огонь охватил по меньшей мере 75 гектаров

На Закарпатье горит лес: огонь охватил по меньшей мере 75 гектаров

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 23:47
На Закарпатье горит лес: огонь охватил по меньшей мере 75 гектаров
Вертолет на месте пожара на Закарпатье. Фото: ГСЧС Закарпатья

Во вторник, 5 мая, вблизи поселка Воловец Мукачевского района Закарпатской области загорелся лес. Огонь охватил 75 гектаров площади. К тушению пожара привлекли 128 человек, 19 единиц техники и авиацию.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает Новини.LIVE.

Пожар в лесу на Закарпатье

По предварительной информации, горит лесная подстилка в урочище Килица. Для мониторинга ситуации с воздуха используют БпЛА. Также для тушения возгорания привлекли вертолет.

На Закарпатье горит лес
Пожар в лесу на Закарпатье. Фото: Виталий Глагола/Telegram

На месте работают пожарные из всех соседних районных центров. Им помогают специалисты Воловецкого лесного хозяйства и местные жители.

На Закарпатье горит лес
Пожар в лесу на Закарпатье. Фото: Виталий Глагола/Telegram

Информацию о масштабном пожаре подтвердил министр МВД Украины Игорь Клименко.

Читайте также:

"Десятки работников ГСЧС борются с масштабным лесным пожаром на Закарпатье. Сегодня мы привлекли пожарный самолет. Завтра к тушению станет сводный отряд Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей", — говорится в его сообщении.

На Закарпатье горит лес
Скриншот сообщения Игоря Клименко

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ сообщал, что 1 мая морской терминал в российском Туапсе оказался под ударом беспилотников. На объекте вспыхнул пожар. Власти РФ обвинили в атаке "киевский режим".

Также Новини.LIVE со ссылкой на Днепровский городской совет писал, что поздно вечером 25 апреля россияне нанесли удар по Днепру. Вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

пожар Закарпатье лес
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации