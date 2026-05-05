На Закарпатье горит лес: огонь охватил по меньшей мере 75 гектаров

Вертолет на месте пожара на Закарпатье.

Во вторник, 5 мая, вблизи поселка Воловец Мукачевского района Закарпатской области загорелся лес. Огонь охватил 75 гектаров площади. К тушению пожара привлекли 128 человек, 19 единиц техники и авиацию.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По предварительной информации, горит лесная подстилка в урочище Килица. Для мониторинга ситуации с воздуха используют БпЛА. Также для тушения возгорания привлекли вертолет.

На месте работают пожарные из всех соседних районных центров. Им помогают специалисты Воловецкого лесного хозяйства и местные жители.

Информацию о масштабном пожаре подтвердил министр МВД Украины Игорь Клименко.

"Десятки работников ГСЧС борются с масштабным лесным пожаром на Закарпатье. Сегодня мы привлекли пожарный самолет. Завтра к тушению станет сводный отряд Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей", — говорится в его сообщении.

