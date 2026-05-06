У Карпатах масштабна пожежа: вогонь гасять сотні рятувальників

Рятувальники гасять пожежу в Карпатах. Фото: ДСНС

Понад 300 рятувальників з різних областей ліквідують масштабну пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва Закарпатської області. Наразі вогнем пройдено близько 75 гектарів.

Масштабна пожежа в Карпатах

Рятувальники розповіли, що пожежу гасять поблизу селища Воловець Мукачівського району. На допомогу закарпатським рятувальникам прибули колеги із Львівської та Івано-Франківської областей.

Пожежа в лісі на Закарпатті. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідують пожежу в Карпатах. Фото: ДСНС

Масштаби пожежі на Закарпатті. Фото: ДСНС

Також в ДСНС повідомили, що до ліквідації масштабної пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва залучили авіацію. Наразі загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів.

Авіація гасить пожежу на Закарпатті. Фото: ДСНС

Масштабна пожежа в Карпатах. Фото: ДСНС

"На місці працюють 352 людини та 48 одиниць техніки, зокрема — 96 рятувальників та 22 одиниці техніки ДСНС", — йдеться у повідомленні.

