У Карпатах масштабна пожежа: вогонь гасять сотні рятувальників
Понад 300 рятувальників з різних областей ліквідують масштабну пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва Закарпатської області. Наразі вогнем пройдено близько 75 гектарів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.
Рятувальники розповіли, що пожежу гасять поблизу селища Воловець Мукачівського району. На допомогу закарпатським рятувальникам прибули колеги із Львівської та Івано-Франківської областей.
Також в ДСНС повідомили, що до ліквідації масштабної пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва залучили авіацію. Наразі загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів.
"На місці працюють 352 людини та 48 одиниць техніки, зокрема — 96 рятувальників та 22 одиниці техніки ДСНС", — йдеться у повідомленні.
