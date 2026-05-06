Головна Новини дня У Карпатах масштабна пожежа: вогонь гасять сотні рятувальників

Дата публікації: 6 травня 2026 15:26
Рятувальники гасять пожежу в Карпатах. Фото: ДСНС

Понад 300 рятувальників з різних областей ліквідують масштабну пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва Закарпатської області. Наразі вогнем пройдено близько 75 гектарів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Масштабна пожежа в Карпатах 

Рятувальники розповіли, що пожежу гасять поблизу селища Воловець Мукачівського району. На допомогу закарпатським рятувальникам прибули колеги із Львівської та Івано-Франківської областей.

Також в ДСНС повідомили, що до ліквідації масштабної пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва залучили авіацію. Наразі загальна площа, пройдена вогнем, становить близько 75 гектарів.

"На місці працюють 352 людини та 48 одиниць техніки, зокрема — 96 рятувальників та 22 одиниці техніки ДСНС", — йдеться у повідомленні. 

Як писали Новини.LIVE, 1 травня у Туапсе в РФ вчетверте палав нафтовий термінал. До ліквідації пожежі залучили 128 людей та 41 одиницю техніки, зокрема підрозділи МНС Росії.

А 29 травня дрони атакували Орськ і Перм. НПЗ в російських містах охопили гігантські пожежі. Вони відіграють ключову роль у забезпеченні паливом Уралу та Поволжя. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
