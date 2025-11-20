Рустем Умеров — секретарь СНБО вернулся в Украину

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров вернулся в Украину. Он находился за границей в запланированной официальной командировке.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Диана Давитян в комментарии Суспільному.

Возвращение Умерова в Украину

Давитян рассказала, что Рустем Умеров уже вернулся в Украину. Известно, что секретарь СНБО до этого находился с рабочим визитом в США, а 19 ноября сопровождал Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

Несколько дней назад сам Умеров рассказывал, что поехал в Стамбул, чтобы "обсудить возобновление обменного процесса".

Также мы писали, что ранее САП заявила о "влиянии" Тимура Миндича на Рустема Умерова, когда он был министром обороны. В то же время секретарь СНБО утверждал, что фигуранты дела не имели на него никакого влияния и все обвинения являются безосновательными.

Напомним, ранее в СМИ ходили слухи, что Умеров не собирается возвращаться в Украину. Причиной называли заявление, что Миндич имел на него влияние. Однако в Офисе Президента опровергли эту информацию и заявили, что она не соответствует действительности.

В то же время Диана Давитян 18 ноября заявила, что Умеров не покидал свой пост и вернется 20 ноября.