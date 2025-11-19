Умеров сопровождает Зеленского во время визита в Турцию

Прибытие Зеленского в Анкару. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 19 ноября с рабочим визитом в Турцию. По информации Офиса главы государства, в течение дня в Анкаре запланирована встреча президента с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Видеокадры встречи Владимира Зеленского в Анкаре появились в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

Зеленский прибыл в Турцию

Украинскую делегацию в аэропорту встретили представители турецких властей. На обнародованных кадрах также заметен секретарь СНБО Рустем Умеров, который накануне отправился в заграничную командировку и присоединился к официальной делегации.

Напомним, Рустем Умеров ранее обсуждал с Турцией возвращение пленных украинцев из российского заключения и оборонное сотрудничество.

В СМИ и соцсетях ходили слухи, что Рустем Умеров якобы с бежал из Украины и не планирует возвращаться. В Офисе Президента Украины заявили, что это фейк и чиновник находится в Турции с официальной командировкой.