Видео

Главная Новости дня Умеров прибыл в Турцию с важной целью — детали визита

Умеров прибыл в Турцию с важной целью — детали визита

Дата публикации 11 ноября 2025 17:08
обновлено: 17:45
Умеров прибыл в Турцию для возобновления обменов пленными
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Умеров/Facebook

Во вторник, 11 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Стамбул. Цель визита в Турцию — работа над разблокированием процесса обменов пленными.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Facebook.

Умеров прибыл в Стамбул — что известно

Сегодня, 11 ноября, секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул, где начнет работу над разблокированием процесса обменов пленными. По его словам, главная задача, определенная президентом, — вернуть украинцев домой.

"Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов. Была договоренность — и надо ее реализовать", — проинформировал Умеров.

В то же время он отметил, что задача президента Украины четкая — украинцы должны возвращаться домой из плена.

Рустем Умеров добавил, что будут встречи на днях, в частности, в Турции по вопросу возобновления обменов.

Умєров в Туреччині
Скриншот сообщения Умерова/Facebook

Ранее мы информировали, что Россия манипулирует со списками на обмен военнопленными.

Напомним, что 2 октября в Украину из российского плена вернулись 205 граждан.

Турция политики война в Украине Стамбул Рустем Умеров
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
