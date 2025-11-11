Умєров прибув до Туреччини для відновлення обмінів полоненими

Умєров прибув до Туреччини з важливою метою — деталі візиту
У вівторок, 11 листопада, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров прибув до Стамбула. Мета візиту до Туреччини — робота над розблокуванням процесу обмінів полоненими.
Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.
Умєров прибув до Стамбула — що відомо
Сьогодні, 11 листопада, секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбула, де розпочне роботу над розблокуванням процесу обмінів полоненими. За його словами, головне завдання, визначене президентом, — повернути українців додому.
"Щойно прибув в Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість — і треба її реалізувати", — поінформував Умєров.
Водночас він зазначив, що завдання президента України чітке — українці мають повертатись додому з полону.
Рустем Умєров додав, що будуть зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині щодо питання відновлення обмінів.
Раніше ми інформували, що Росія маніпулює зі списками на обмін військовополоненими.
Нагадаємо, що 2 жовтня в Україну з російського полону повернулися 205 громадян.
Читайте Новини.LIVE!