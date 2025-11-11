Відео
Умєров прибув до Туреччини з важливою метою — деталі візиту

Умєров прибув до Туреччини з важливою метою — деталі візиту

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 17:08
Оновлено: 17:08
Умєров прибув до Туреччини для відновлення обмінів полоненими
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

У вівторок, 11 листопада, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров прибув до Стамбула. Мета візиту до Туреччини — робота над розблокуванням процесу обмінів полоненими.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

Сьогодні, 11 листопада, секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбула, де розпочне роботу над розблокуванням процесу обмінів полоненими. За його словами, головне завдання, визначене президентом, — повернути українців додому.

"Щойно прибув в Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість — і треба її реалізувати", — поінформував Умєров.

Водночас він зазначив, що завдання президента України чітке — українці мають повертатись додому з полону.

Рустем Умєров додав, що будуть зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині щодо питання відновлення обмінів.

Умєров в Туреччині
Скриншот повідомлення Умєрова/Facebook

Раніше ми інформували, що Росія маніпулює зі списками на обмін військовополоненими.

Нагадаємо, що 2 жовтня в Україну з російського полону повернулися 205 громадян.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
