Повернення українців з полону 2 жовтня — як зустрічали захисників та цивільних

Повернення 205 полонених в Україну — як це було
В Україну у четвер, 2 жовтня, з російського полону повернулися 205 громадян. Йдеться про 185 захисників та 20 цивільних.
Деталі обміну розповіла журналістка Новини.LIVE Анна Сірик, яка разом із родинами захисників зустрічала оборонців, в ефірі Вечір.LIVE.
Обмін полоненими 2 жовтня
Родини воїнів розповіли, що за годину до приїзду автобуса з полоненими, отримали інформацію від Координаційного штабу про обмін.
Відомо, що серед звільнених захисників є воїни, які боронили Україну з першого дня повномасштабного російського вторгнення, захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську атомну електростанцію.
В ефірі Вечір.LIVE також показали, як родини емоційно зустрічали захисників з російського полону.
Нагадаємо, речник Координаційного штабу Петро Яценко розповів, в якому стані повертаються українці з російської неволі.
Відомо, що наймолодшому з повернених захисників 26 років, а найстаршому — 59 років.
