Головна Новини дня Повернення 205 полонених в Україну — як це було

Повернення 205 полонених в Україну — як це було

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 21:47
Повернення українців з полону 2 жовтня — як зустрічали захисників та цивільних
Обмін полоненими 2 жовтня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Україну у четвер, 2 жовтня, з російського полону повернулися 205 громадян. Йдеться про 185 захисників та 20 цивільних.

Деталі обміну розповіла журналістка Новини.LIVE Анна Сірик, яка разом із родинами захисників зустрічала оборонців, в ефірі Вечір.LIVE.

Обмін полоненими 2 жовтня

Родини воїнів розповіли, що за годину до приїзду автобуса з полоненими, отримали інформацію від Координаційного штабу про обмін.

Відомо, що серед звільнених захисників є воїни, які боронили Україну з першого дня повномасштабного російського вторгнення, захищали Маріуполь та "Азовсталь", а також Чорнобильську атомну електростанцію.

В ефірі Вечір.LIVE також показали, як родини емоційно зустрічали захисників з російського полону.

Нагадаємо, речник Координаційного штабу Петро Яценко розповів, в якому стані повертаються українці з російської неволі.

Відомо, що наймолодшому з повернених захисників 26 років, а найстаршому — 59 років.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
