Обмін полоненими 2 жовтня — кого повернули додому

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У четвер, 2 жовтня, відбувся обмін полоненими. В результаті з російської неволі вдалося повернути 205 українських громадян — військових та цивільних.

Про це повідомив Координаційний штаб у Telegram.

Обмін полоненими 2 жовтня

Обмін відбувся у комбінованому форматі: частина українців повернулася додому завдяки домовленостям у Стамбулі, а решта — в межах уже 69-го обміну полоненими.

Серед визволених — 185 військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших силових підрозділів, а також 20 цивільних громадян.

Українські військові повертаються додому. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Додому повертаються солдати, сержанти та офіцери, які боронили Україну на різних напрямках — від Луганщини та Донеччини до Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Київщини, Сумщини та Чернігівщини. Серед визволених знову є захисники Маріуполя, а також нацгвардійці, які потрапили в полон під час охорони Чорнобильської АЕС.

Наймолодшому з повернених військових 26 років, найстаршому — 59. Більшість перебували в російській неволі ще з 2022 року.

Після звільнення всі вони пройдуть повне медичне обстеження, отримають необхідну допомогу для фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати.

Звільнений з полону військовий. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Повернення українських військових. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, що до цього Президент України Володимир Зеленський показав кадри сьогоднішнього обміну полоненими.

А ще раніше Зеленський анонсував повернення з полону ще тисячі захисників.