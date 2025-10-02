Обмен пленными 2 октября - кого вернули домой

Обмен пленными — кто из украинцев вернулся домой
В четверг, 2 октября, состоялся обмен пленными. В результате из российской неволи удалось вернуть 205 украинских граждан — военных и гражданских.
Об этом сообщил Координационный штаб в Telegram.
Обмен пленными 2 октября
Обмен состоялся в комбинированном формате: часть украинцев вернулась домой благодаря договоренностям в Стамбуле, а остальные — в рамках уже 69-го обмена пленными.
Среди освобожденных — 185 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и других силовых подразделений, а также 20 гражданских лиц.
Домой возвращаются солдаты, сержанты и офицеры, которые защищали Украину на разных направлениях — от Луганщины и Донетчины до Запорожья, Херсонщины, Харьковщины, Киевщины, Сумщины и Черниговщины. Среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, а также нацгвардейцы, которые попали в плен во время охраны Чернобыльской АЭС.
Самому молодому из возвращенных военных 26 лет, самому старшему — 59. Большинство находились в российской неволе еще с 2022 года.
После освобождения все они пройдут полное медицинское обследование, получат необходимую помощь для физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты.
Напомним, что до этого Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры сегодняшнего обмена пленными.
А еще ранее Зеленский анонсировал возвращение из плена еще тысячи защитников.
