Обмен пленными — кто из украинцев вернулся домой

Обмен пленными — кто из украинцев вернулся домой

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 16:02
Обмен пленными 2 октября - кого вернули домой
Освобожденный из плена военный. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В четверг, 2 октября, состоялся обмен пленными. В результате из российской неволи удалось вернуть 205 украинских граждан — военных и гражданских.

Об этом сообщил Координационный штаб в Telegram.

Читайте также:

Обмен пленными 2 октября

Обмен состоялся в комбинированном формате: часть украинцев вернулась домой благодаря договоренностям в Стамбуле, а остальные — в рамках уже 69-го обмена пленными.

Среди освобожденных — 185 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и других силовых подразделений, а также 20 гражданских лиц.

Обмен пленными — кто из украинцев вернулся домой - фото 1
Украинские военные возвращаются домой. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Домой возвращаются солдаты, сержанты и офицеры, которые защищали Украину на разных направлениях — от Луганщины и Донетчины до Запорожья, Херсонщины, Харьковщины, Киевщины, Сумщины и Черниговщины. Среди освобожденных снова есть защитники Мариуполя, а также нацгвардейцы, которые попали в плен во время охраны Чернобыльской АЭС.

Самому молодому из возвращенных военных 26 лет, самому старшему — 59. Большинство находились в российской неволе еще с 2022 года.

После освобождения все они пройдут полное медицинское обследование, получат необходимую помощь для физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты.

Обмен пленными — кто из украинцев вернулся домой - фото 2
Освобожденный из плена военный. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Обмен пленными — кто из украинцев вернулся домой - фото 3
Возвращение украинских военных. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Напомним, что до этого Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры сегодняшнего обмена пленными.

А еще ранее Зеленский анонсировал возвращение из плена еще тысячи защитников.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
