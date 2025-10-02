Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Из плена РФ вернулись 205 украинцев — Зеленский показал фото

Из плена РФ вернулись 205 украинцев — Зеленский показал фото

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 16:00
Обмен пленными 2 октября — из неволи РФ вернулись 205 граждан Украины
Украинцы, которые вернулись из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В рамках очередного обмена из российского плена на родину вернулись еще 205 граждан Украины. Среди них 185 защитников и 20 гражданских.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в четверг, 2 октября.

Реклама
Читайте также:

Украина обменяла еще 205 граждан

Сегодня, 2 октября, Украине удалось вернуть на родину 185 защитников. Среди них — 182 рядовых и сержанта, а также двое офицеров Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Обмін полоненими 2 жовтня - фото
Возвращенные из плена украинские защитники. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Вместе с военными домой вернулись и 20 гражданских лиц, которых также удерживала Россия.

Обмін полоненими 2 жовтня - фото
Защитник Украины после возвращения из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 2 жовтня - фото
Возвращение украинских военных домой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Наши воины были в Мариуполе и на "Азовстали", ЧАЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас наконец — дома. Спасибо всем, кто делает обмены возможными. С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех. Ежедневно над этим работаем", — написал Владимир Зеленский.

Обмін полоненими 2 жовтня - фото
Возвращение украинцев из плена РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Освобожденные из российского плена пройдут комплексный медицинский осмотр, получат поддержку для физической и психологической реабилитации, а также все гарантированные государством выплаты.

Напомним, освобожденный из плена украинский журналист и правозащитник Максим Буткевич получил премию Вацлава Гавела. Он заявил, что считает награду знаком поддержки всем военноепленным и пострадавшим от рук российских оккупантов.

А также мы писали о том, что ОБСЕ заявила об издевательствах над украинскими пленными со стороны РФ. Страна-агрессорка также намеренно отказывает им в статусе "военнопленных".

Владимир Зеленский пленные война в Украине обмен пленными
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации