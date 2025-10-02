Обмен пленными 2 октября — из неволи РФ вернулись 205 граждан Украины

Украинцы, которые вернулись из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В рамках очередного обмена из российского плена на родину вернулись еще 205 граждан Украины. Среди них 185 защитников и 20 гражданских.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в четверг, 2 октября.

Украина обменяла еще 205 граждан

Сегодня, 2 октября, Украине удалось вернуть на родину 185 защитников. Среди них — 182 рядовых и сержанта, а также двое офицеров Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Возвращенные из плена украинские защитники. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Вместе с военными домой вернулись и 20 гражданских лиц, которых также удерживала Россия.

Защитник Украины после возвращения из плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Возвращение украинских военных домой. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Наши воины были в Мариуполе и на "Азовстали", ЧАЭС. Большинство были в плену еще с 2022 года и сейчас наконец — дома. Спасибо всем, кто делает обмены возможными. С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех. Ежедневно над этим работаем", — написал Владимир Зеленский.

Возвращение украинцев из плена РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Освобожденные из российского плена пройдут комплексный медицинский осмотр, получат поддержку для физической и психологической реабилитации, а также все гарантированные государством выплаты.

Напомним, освобожденный из плена украинский журналист и правозащитник Максим Буткевич получил премию Вацлава Гавела. Он заявил, что считает награду знаком поддержки всем военноепленным и пострадавшим от рук российских оккупантов.

А также мы писали о том, что ОБСЕ заявила об издевательствах над украинскими пленными со стороны РФ. Страна-агрессорка также намеренно отказывает им в статусе "военнопленных".