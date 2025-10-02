Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня З полону РФ повернулися 205 українців — Зеленський показав фото

З полону РФ повернулися 205 українців — Зеленський показав фото

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 16:00
Обмін полоненими 2 жовтня — з неволі РФ повернулися 205 громадян України
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У рамках чергового обміну з російського полону на батьківщину повернулися ще 205 громадян України. Серед них 185 захисників та 20 цивільних.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram у четвер, 2 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Україна обміняла ще 205 громадян

Сьогодні, 2 жовтня, Україні вдалося повернути на батьківщину 185 захисників. Серед них — 182 рядових та сержантів, а також двоє офіцерів Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Обмін полоненими 2 жовтня - фото
Повернуті з полону українські захсиники. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Разом із військовими додому повернулися і 20 цивільних громадян, яких також утримувала Росія.

Обмін полоненими 2 жовтня - фото
Захисник України після повернення з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін полоненими 2 жовтня - фото
Повернення українських військових додому. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Наші воїни були в Маріуполі й на "Азовсталі", ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті — вдома. Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", — написав Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 2 жовтня - фото
Повернення українців з полону РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Звільнені з російського полону пройдуть комплексний медичний огляд, отримають підтримку для фізичної й психологічної реабілітації, а також усі гарантовані державою виплати.

Нагадаємо, звільнений з полону український журналіст і правозахисник Максим Буткевич отримав премію Вацлава Гавела. Він заявив, що вважає нагороду знаком підтримки всім військовополоненим і постраждалим від рук російських окупантів.

А також ми писали про те, що ОБСЄ заявила про знущання над українськими полоненими з боку РФ. Країна-агресорка також навмисно відмовляє їм у статусі "військовополонених".

Володимир Зеленський полонені війна в Україні обмін полоненими
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації