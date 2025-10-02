Обмін полоненими 2 жовтня — з неволі РФ повернулися 205 громадян України

Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У рамках чергового обміну з російського полону на батьківщину повернулися ще 205 громадян України. Серед них 185 захисників та 20 цивільних.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram у четвер, 2 жовтня.

Україна обміняла ще 205 громадян

Сьогодні, 2 жовтня, Україні вдалося повернути на батьківщину 185 захисників. Серед них — 182 рядових та сержантів, а також двоє офіцерів Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Повернуті з полону українські захсиники. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Разом із військовими додому повернулися і 20 цивільних громадян, яких також утримувала Росія.

Захисник України після повернення з полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Повернення українських військових додому. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Наші воїни були в Маріуполі й на "Азовсталі", ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті — вдома. Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", — написав Володимир Зеленський.

Повернення українців з полону РФ. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Звільнені з російського полону пройдуть комплексний медичний огляд, отримають підтримку для фізичної й психологічної реабілітації, а також усі гарантовані державою виплати.

Нагадаємо, звільнений з полону український журналіст і правозахисник Максим Буткевич отримав премію Вацлава Гавела. Він заявив, що вважає нагороду знаком підтримки всім військовополоненим і постраждалим від рук російських окупантів.

А також ми писали про те, що ОБСЄ заявила про знущання над українськими полоненими з боку РФ. Країна-агресорка також навмисно відмовляє їм у статусі "військовополонених".