Возвращение украинцев из плена 2 октября — как встречали защитников и гражданских

В Украину в четверг, 2 октября, из российского плена вернулись 205 граждан. Речь идет о 185 защитниках и 20 гражданских.

Детали обмена рассказала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык, которая вместе с семьями защитников встречала защитников, в эфире Вечір.LIVE.

Семьи воинов рассказали, что за час до приезда автобуса с пленными, получили информацию от Координационного штаба об обмене.

Известно, что среди освобожденных защитников есть воины, которые защищали Украину с первого дня полномасштабного российского вторжения, защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую атомную электростанцию.

В эфире Вечір.LIVE также показали, как семьи эмоционально встречали защитников из российского плена.

Напомним, представитель Координационного штаба Петр Яценко рассказал, в каком состоянии возвращаются украинцы из российской неволи.

Известно, что самому молодому из возвращенных защитников 26 лет, а самому старшему — 59 лет.