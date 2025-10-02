Возвращение украинцев из плена 2 октября — как встречали защитников и гражданских

Возвращение 205 пленных в Украину — как это было
В Украину в четверг, 2 октября, из российского плена вернулись 205 граждан. Речь идет о 185 защитниках и 20 гражданских.
Детали обмена рассказала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык, которая вместе с семьями защитников встречала защитников, в эфире Вечір.LIVE.
Обмен пленными 2 октября
Семьи воинов рассказали, что за час до приезда автобуса с пленными, получили информацию от Координационного штаба об обмене.
Известно, что среди освобожденных защитников есть воины, которые защищали Украину с первого дня полномасштабного российского вторжения, защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую атомную электростанцию.
В эфире Вечір.LIVE также показали, как семьи эмоционально встречали защитников из российского плена.
Напомним, представитель Координационного штаба Петр Яценко рассказал, в каком состоянии возвращаются украинцы из российской неволи.
Известно, что самому молодому из возвращенных защитников 26 лет, а самому старшему — 59 лет.
